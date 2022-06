Un grido nei Paesi islamici dopo aver “insultato il Profeta”

Nel mondo musulmano crescono le proteste dopo che le dichiarazioni di un portavoce del partito al governo indiano le hanno considerate un insulto all’Islam.

I commenti fatti domenica da un portavoce nazionalista indù del Bharatiya Janata Party (BJP), che ha descritto l’intima relazione tra il profeta Maometto e la sua giovane moglie Aisha, hanno suscitato indignazione in diversi paesi del Golfo, dove vive un milione di indiani, così come in Iran, Algeria o Egitto.

L’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, con sede in Arabia Saudita e che comprende quasi 60 Paesi musulmani, ha criticato domenica le dichiarazioni del funzionario indiano intervenuto in “Il contesto dell’islamofobia in India“.

In Kuwait, un supermercato della catena Ardiya Co-operative Society ha deciso di boicottare i prodotti indiani. “Abbiamo rimosso i prodotti indiani‘, Possiamo leggere in quel supermercato, dove sacchi di riso e scaffali di spezie erano ricoperti di teloni.

Kuwait, Qatar e Iran hanno convocato gli ambasciatori dell’India per chiedere scuse. Il Regno dell’Arabia Saudita ha richiestoRispetto delle credenze e delle religioniIl Bahrain e la Giordania hanno accolto con favore l’arresto della sig.ra Sharma domenica.

Il partito del primo ministro indiano Narendra Modi, regolarmente accusato di stigmatizzare la minoranza musulmana indiana (circa il 14% della popolazione), ha affermato in una nota che “Tutte le religioni sono rispettate.

Nupur Sharma stava partecipando a un dibattito televisivo il 22 maggio quando ha fatto questo riferimento che ha scioccato alcuni paesi musulmani. Ma le sue parole sono state pubblicate su YouTube prima di essere rimosse. Ha scritto su Twitter che stava rispondendo a questa discussione su “insulti“Si ripete contro il dio indiano Shiva ma lo è”ritirato senza riserve“Queste parole se potessero”ferire i sentimenti religiosi di qualcuno”.

I paesi del Golfo, che importano quasi tutto il loro cibo, mantengono buone relazioni commerciali con l’India, che fornisce loro anche una grande quantità di manodopera a basso costo.

Dei 13,5 milioni di migranti indiani nel mondo, 8,7 milioni risiedono nei sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, secondo le autorità indiane.