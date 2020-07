Reddito di Cittadinanza percepito indebitamente. I Carabinieri hanno denunciato 86 persone per indebita percezione del beneficio.

I Carabinieri del Comando Provinciale hanno diffuso il bilancio del primo semestre 2020, relativo ai controlli sul Reddito di Cittadinanza. Sono 86 le persone denunciate perché percepivano indebitamente il bonus.

I militari hanno condotto una capillare attività d’indagine sulla verifica dei requisiti previsti, individuando 86 persone che non avevano diritto al sussidio percepito.

Le indagini hanno permesso di incrociare dati documentali e informazioni acquisite nel corso di controlli con quelli forniti dai Comuni di residenza. Numerose le irregolarità emerse nelle dichiarazioni emesse. Tra i soggetti “pizzicati”, ci sono particolari tipologie:

destinatari di misura cautelare personale

condannati con sentenza definitiva per reati per i quali è prevista la decadenza del reddito

detenuti e ricoverati in strutture a carico dello Stato

cittadini stranieri sprovvisti dei requisiti.

Uno tra gli stratagemmi utilizzati riguardava l’indicazione di una residenza non reale, per omettere nella dichiarazione la presenza di un familiare già percettore di altro reddito. Tra questi, un giovane aveva indicato come indirizzo quello di una pescheria.

Tanti gli appartenenti alla criminalità organizzata, tra cui un uomo condannato per associazione mafiosa nella zona della Piana del Sele, già sottoposto a libertà vigilata.

Emerse anche irregolarità relative a 19 cittadini stranieri non residenti in Italia da almeno 10 anni. Il danno erariale calcolato ammonta a oltre 350mila euro.