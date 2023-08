Record nazionale e primo belga nella finale dei 400 metri ai Mondiali: Bolingo: “Mi sento come se stessi diventando un atleta maturo”

Cinzia Bolingo Ha vissuto e regalato grandi emozioni questo lunedì ai Mondiali di atletica leggera. Il belga ha battuto il record belga per la corsa dei 400 metri ed è diventato il primo belga a qualificarsi per la finale dei Campionati del mondo su questa distanza.

Bolingo era chiaramente molto felice davanti al microfono di David Bertrand: “Sul sedile caldo pensavo che mi sarebbe venuto un infarto. Il livello è incredibile. Con 49,9 mi trovo quasi al centro dell’attenzione. Sono davvero orgoglioso di far parte di questo gratin“.

Ma finendo terza in semifinale, la belga ha dovuto aspettare le due gare successive per sapere di essersi qualificata, in tempo, per la finale:Era troppo lungo. Vorrei che il mio allenatore fosse dalla mia parte. È stato infinito ma sono così felice“.

Prima dell’inizio della competizione, Bolingo aveva annunciato che la pista di Budapest era veloce e portava a record. Quello che non sapeva era che avrebbe battuto il record essendo la prima belga a correre sotto i 50 secondi nei 400 metri:L’ho sentito e i miei allenatori mi hanno dato fiducia durante tutto il torneo. Ogni volta mi diceva che stavo bene, che ero sulla strada giusta. Sta facendo un lavoro straordinario e deve ancora essere riconosciuta abbastanza per il lavoro che svolge“.

La belga è molto contenta di come ha affrontato la sua gara e le sue emozioni: “È davvero come volevo che accadesse. Sono davvero grato. Ho mantenuto la concentrazione dall’inizio alla fine, ed è qui che mi sento come se stessi diventando un atleta maturo.“.

Bolingo è partito fortissimo, poi ha dovuto lottare per finire terzo e avere tempo sufficiente per accedere alla finale: “Non ho scelta. Anche se alla fine significa andare in rovina, mi sono detto, è un peccato che tu debba correre il rischio. Ho preferito questo scenario piuttosto che ottenere ancora alcune cose alla fine, ma poiché ero in ritardo all’inizio, non sono riuscito a raggiungere le ragazze. Alla fine le cose non sono andate così male. Ma gli ultimi trenta metri erano troppo lunghi. Il fatto della partenza veloce, mi ha permesso di prendere quel ritmo e fortunatamente l’ho mantenuto fino alla fine perché grazie a quello mi sono qualificato con una Q. Ma nello sprint mi ha aiutato molto“.

Se ancora non ci crede fino in fondo, ora dovrà rifocalizzarsi per affrontare la finale nelle migliori condizioni possibili: “Daremo tutto in finale. I contatori verranno azzerati per tutti. Avremo già gare a due tappe e altro ancora per gli altri che avranno in aggiunta gare a staffetta mista. Ti concentri sul recupero e su ciò che potrebbe accadere.“.

Con questa qualificazione alla finale, Bolingo è diventata una delle otto donne più veloci al mondo nei 400 metri. Un fatto a cui la belga stenta a credere, visto che la sua carriera è stata un disastro, soprattutto dopo i numerosi infortuni: “È fantastico perché è solo il mio secondo campionato del mondo, e il mio primo nei 400 metri, e sono davvero felice di non aver mai mollato. Quando ci credi e hai degli obiettivi, dovresti fare di tutto per raggiungerli e soprattutto concentrarti più sul processo che sul risultato.“.

In chiusura, Bolingo ha pensato poco alle proprie esigenze di recupero, ma anche e soprattutto a quelle dei suoi cari:Penso al bagno di ghiaccio, al sonno, alle persone, al mio allenatore, a mia madre, a mio padre, ai miei fratelli e poi allo staff medico che si assicura che il mio corpo possa gestirlo. E per i miei amici più cari, ovviamente“.