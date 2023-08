“Ascoltare l’inno della Champions League nella tua città è molto speciale”: Toby Alderweireld entusiasta dello scontro tra AEK Atene e Anversa

Toby Alderweireld e Anversa si affronteranno martedì sera (21:00), ad Anversa, AEK Athens, nell’ambito delle qualificazioni alla UEFA Champions League.

“Ascoltare l’inno della Champions League nella tua città è molto speciale ed è qualcosa che aspettavo da molto tempo. Abbiamo grande rispetto per l’AEK, ma abbiamo anche molta fiducia nelle nostre capacità.spiegò il capitano dell’Anversa.

Anversa ha ridotto di due anni l’età media della sua gamma: il nuovo modello dovrebbe ripagare

“Un anno fa nessuno al Bossel pensava che Anversa potesse essere all’apice della fase a gironi della Champions League. Ma ora che siamo lì, l’appetito è molto forte. Vogliamo davvero andare in Champions League, anche se c’è”. Due partite difficili. Il mio ruolo è innanzitutto quello di essere normale con i giovani. Tutti sanno benissimo che queste sono partite importanti e la pressione è tanta, non c’è più bisogno di ricordarlo a nessuno.

Senza Gaston Avila, partirà per l’Ajax

Contro l’AIK, l’Anversa dovrà fare a meno di Gaston Avila, che partirà per l’Ajax. Resta da vedere chi giocherà al centro della difesa accanto al capitano. E aggiunge: “La cosa più importante è che abbiamo un piano chiaro su come giocheremo. Questo rende meno importante chi sarà esattamente. Capisco Avila perché ho giocato anche nell’Ajax? Non capisco chi sia lasciando Anversa.”Alderweireld ha concluso scherzando.

Da parte sua, l’allenatore Mark van Bommel ha avvertito: “L’AEK è un concorrente forte ed esperto. Vogliamo fare un passo avanti nel nostro progresso.”

La scorsa stagione, l’Anversa ha lasciato rapidamente l’arena europea contro il Basaksehir Istanbul nell’ultimo turno preliminare della Conference League. E Van Bommel sa che le cose devono cambiare. “Avevamo già il livello di cui avevamo bisogno in quel momento, ma la forma non era abbastanza buona. Ci sono mancati piccoli aggiustamenti. Portiamo con noi quell’esperienza, e anche la partita per il titolo contro il Genk”.

L’Anversa dovrà però fare a meno di Gaston Avila. “Naturalmente ci mancheranno il suo talento e le sue qualità”, ha ammesso Van Bommel. “Non siamo un grande club che non ha più bisogno di essere venduto. Insieme al Belgio sono tanti soldi. Ma è anche un complimento a tutto il gruppo e alla società. È un segno che abbiamo fatto bene la scorsa stagione La cosa non mi rende nervoso, una soluzione la troveremo domani”.

