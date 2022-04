Kylian Hazard: “Eden veut rester au Real et montrer qu’il est le meilleur joueur du club”

Actuellement prêté par le Cercle au RWDM, Kylian Hazard s’apprête à disputer le barrage pour la montée en D1A contre Seraing: “On a déjà analysé leur jeu, c’est une équipe très forte offensive demande. Led’ coach noêus solidaire défensivement et laisse pas mal de libertés en attaque, ce qui est valorisant pour un joueur comme moi”, explique le Brainois à nos confrères de la RTBF.

A 26 ans, le Brainois a déjà connu de nombreux clubs: “C’est ma faute” reconnaît-il d’emblée. “Souvent, on est content de moi au début puis on se rend compte que mes statistiques ne sont pas excellentes, que je ne suis pas assez décisif. Et on beginment alors à chercher la petite bête plus. C’est à moi d’être . décisif pour me rendre indispensabile. Eden et moi, on se ressemble un peu la-dessus”, analyse-t-il d’ailleurs.

A propos de son frère ainé, Kylian tient d’ailleurs à rassurer: “Grâce à la famille et tout ce qu’il ya au delà du football, je sais qu’il est heureux. Mais je suis un peu triste de ne pas voir ” ce qu’il peut faire pour l’équipe”, dit-il tout en précisant que la dernière opération en date était nécessaire: “Cela fait deux ans qu’il veut retirer cette plate mais l’occasion ne s’est jamais prés . ”

Comme de nombreux observateurs, Kylian a entendu parler des rumeurs de départ concernant Eden. Et si de nombreux médias citent déjà des piste come Arsenal, Milan o Dortmund, il est toujours difficile d’évaluer la fiabilité de ces rumeurs. Finalement, qui de mieux place que le frère du n°7 du Real pour donner un avis éclairé sur la situazione ? Il ne va pas lâcher le Real tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il est le plus fort là-bas. Il a prouvé dans chaque club où il est passé et pour moi, il ne veut pas partir. le président veut qu’il parte et qu’il n’a plus aucune chance de jouer. Mais il mettra tout en œuvre pour prouver qu’il est le meilleur joueur du Real.”

La rumeur Dortmund est-elle fondée ? Kylian tranche dans un éclat de rire: “Je ne vois pas Eden aller en Allemagne parce que je ne le vois pas courir autant que Thorgan.”