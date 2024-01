Recensione Salomon DRX Bliss: comfort e stabilità, con la strada che è il tuo parco giochi

Non appena abbiamo indossato le scarpe Salomon DRX Bliss che abbiamo avuto modo di testare, siamo rimasti sopraffatti dalla sensazione di sostegno a livello della caviglia. Sono finiti i giorni delle nostre scarpe da strada ultra morbide. Non vediamo l'ora di iniziare il nostro viaggio.

Dopo che Salomon ha aggiunto la tecnologia “Active Structure” a questo modello versatile in termini di andatura (tutta la zona arancione visibile sulla scarpa), i nostri piedi ora sono ben supportati. Anche caviglia, ginocchio e anca. Ciò li rende ideali per i corridori con un passo eccessivo o una pronazione generale (il piede si piega verso l'interno durante la corsa).

I continui cambi di direzione sono più divertenti.

Questa “struttura” quindi dirige la nostra energia, ci spinge letteralmente.

Ad ogni passo sembra che stiamo rimbalzando. Amanti della strada, è da molto tempo che non indossiamo scarpe da strada. La sensazione di leggerezza associata ad un sostegno costante ci dà fiducia e ci incoraggia rapidamente ad aumentare il ritmo. Siamo anche accompagnati da una sensazione di fluidità. Il comfort è ovunque, cosa che non sempre avviene con le nostre scarpe “ibride”.

“Struttura attiva” ©VL

L'ammortizzazione ultra morbida ci fa dimenticare che siamo su un terreno particolarmente duro. Apparentemente i piloti “veri” sono meno glamour di noi a questo livello, a leggere alcuni commenti sui forum. Sta a ognuno formarsi la propria opinione.

Prendiamo quindi un piccolo sentiero in pietra per proseguire la prova. Lì le piccole fluttuazioni del terreno vengono assorbite senza preoccupazioni. Tuttavia, non appena il terreno diventa un po' unto o fangoso, il DRX Bliss ci ricorda: dovremmo tornare sull'asfalto!

Cosa che facciamo volentieri poiché questo modello accumula miglia Ravel senza fallire. Ci ritroviamo persino a goderci quelle lunghe e diritte linee di ghiaia.

Realizzato in bitume. ©VL

Sono state testate anche durante la corsa “mista”, e ci hanno permesso di correre ad un ritmo veloce (per noi…) in grande comfort. Tuttavia, le strade poco scivolose che abbiamo preso richiedevano cautela. D'ora in poi escono dalla nostra borsa esclusivamente per i piatti “duri sotto la suola”. Aspetteremo la primavera e i sentieri asciutti per vivere nuovamente l'avventura fuoristrada.

In conclusione, questo modello rende il nostro viaggio meno noioso di prima. Quindi è un successo.

Amore

Sostenerlo a livello della caviglia

Ammortizzazione e comfort su pavimenti duri

Il suo dinamismo

Amiamo di meno

Mancanza di grip sull'asfalto

Forse c'è una leggera mancanza di dinamismo a favore dell'intensità in pista.

Il suo prezzo originale, anche se ormai rientra nella norma.

Scheda tecnica in breve