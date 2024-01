Quando la tecnologia ti aiuta a dormire meglio: ecco 5 dispositivi per dormire bene

Dodo, il prezioso luminoso

Creato da una startup francese, Dodo Pebble è un piccolo dispositivo che si trova sul comodino e ti aiuta ad addormentarti grazie alla sua coerenza fondamentale. Tangenzialmente, la luce blu viene emessa sul soffitto per circa 8-20 minuti. Quando sei sdraiato sulla schiena, il tuo obiettivo sarà sincronizzare il tuo respiro con la luce blu (niente di complicato, dovrai solo inspirare quando si estende ed espirare quando si allontana). Dopo la sessione, il rullo si spegne e sei pronto per andare a letto. Dodo non rivoluziona nulla, la cardio coerenza esiste da anni, ma è un modo semplice ed efficace per mantenere un ritmo respiratorio ottimale, espirando il 50% in più rispetto all'inspirazione, per stancarsi adeguatamente.

Dodow è disponibile a € 49,90.

Casa, Netflix per dormire

Progettata da Livlab, creatori di Dodow, Hoom è un'app che può essere utilizzata con HoomBand, una fascia Bluetooth con cuffie. Per usarlo, non potrebbe essere più semplice: metti la fascia intorno alla testa, la colleghi allo smartphone e selezioni il contenuto sull'app Hoom. Questo è gratuito e offre storie, documentari coinvolgenti, meditazioni, suoni ambientali e rumore bianco. Da qui il suo soprannome, Netflix per il sonno. In pratica, il contenuto dell'applicazione permette anche di utilizzare diverse tecniche per dormire. Coerenza cardiaca (come il Dodo), ipnosi, visualizzazione o anche il metodo Jacobson (che consiste in una serie di esercizi durante i quali vengono contratti e poi rilasciati specifici gruppi muscolari).

La fascia è disponibile a 67€.

Sleep Buds e Cocco, per un sonno ristoratore

Il produttore Philips ha collaborato con Kokoon per offrire cuffie che facilitano il sonno. Con uno spessore di soli 6 mm, è il più sottile al mondo. Tutto è stato studiato per non disturbare il vostro sonno. Questo è il motivo per cui il manicotto del cavo in silicone è più stretto per ridurre la pressione sul padiglione auricolare esterno e nel condotto uditivo. L'auricolare ruota attorno alla sua punta, per evitare che il cavo tocchi la parte sensibile del trago auricolare. Le due cuffie sono collegate ad una piccola scatola contenente tutta l'elettronica, posizionata nella parte posteriore della testa. Questo si collega all'app Kokoon, che analizza il sonno e offre coaching personalizzato, oltre a suoni progettati per aiutarti ad addormentarti. Da notare che le cuffie sono in grado di illuminare una debole luce sulla pelle, consentendo di misurare come viene diffusa dal flusso sanguigno nel corpo, e l'informazione viene poi trasmessa all'applicazione, che adatta il suo contenuto di conseguenza.

Conta 285,95 euro per le cuffie. L'app è disponibile tramite abbonamento, ma è del tutto possibile utilizzare un'app di tua scelta per addormentarti con la musica o il rumore bianco.

Morpheus, la piccola scatola che ti guida nel sonno

La Morphée Box, dal look retrò, è un dispositivo senza schermo e offre 210 serie di sessioni guidate, effettuate da un team di specialisti del rilassamento, sotto la supervisione di Florence Benay, sofrologa e specialista del sonno. Morpheus funziona come una vecchia sveglia. Per avviare una sessione è sufficiente accendere i tre tasti. La prima permette di scegliere un argomento tra le otto tecniche di rilassamento proposte (scansione corporea, respirazione, movimento, percorsi immersivi, meditazione ritmica, pisolini, musica rilassante, suoni della natura), la seconda permette di scegliere una delle otto sessioni argomento, e il terzo permette di sceglierne la durata (8 o 20 minuti). La scatola funziona a batteria ed è abbastanza piccola da poter essere posizionata ovunque tu voglia.

La scatola Morphée costa 99,95€.

Somneo, la sveglia luminosa che imita il sole

Un altro prodotto della Philips: la sveglia Somneo che simula l'alba e il tramonto. Prima di dormire, fornisce un rilassamento guidato dalla luce e aiuta a rallentare il ritmo della respirazione quando l'intensità della luce diminuisce. Quindi, la modalità Tramonto attenua gradualmente la luce per simulare il crepuscolo. Durante la notte, Somneo può fornire un'illuminazione sufficiente quando sei sveglio, per permetterti di vedere la strada al buio. Al mattino, infine, la luce aumenta gradualmente per simulare l'alba, favorendo il risveglio naturale. Questo cambia dal rosso tenue all'arancione caldo al giallo brillante circa 30 minuti prima dell'orario di sveglia. Il Somneo dispone anche di sensori che misurano luce, umidità, temperatura e pressione sonora. Come sveglia funge anche da sveglia classica e può riprodurre la tua musica preferita.

Il dispositivo Philips Somneo viene venduto al prezzo di 270 euro.