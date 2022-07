L’ultimo post controverso di Sylvie Teller, ha risposto (video)

I netizen deplorano l’impronta di carbonio del suo viaggio a New York per un incontro professionale.

All’inizio della settimana, Sylvie Teller ha condiviso alcune foto del suo viaggio a New York per… un incontro professionale. Felicissima di trovare la città americana che ha potuto scoprire 20 anni fa, l’ex reginetta di bellezza, ora direttore generale di Miss France, è tutta sorride, sulla metropolitana di New York o addirittura a Times Square.







Ciò che ha scioccato alcuni netizen: l’impronta di carbonio del suo volo unico. “Oh, impronta di carbonio, non c’è modo di fare un video?”, “Solo per un appuntamento? E il pianeta?”, “Irresponsabile”, “Vergogna” o anche “Solo 24 ore a New York? Bella impronta di carbonio… Possiamo leggere nei commenti del post.

Sylvie Teller non è rimasta senza risposta e ha scritto: “Lo sapevi che durante la crisi sanitaria alcune compagnie hanno volato a vuoto per mantenere i propri posti? Francamente, ci sono comportamenti che mi sconvolgono più degli spostamenti per andare al lavoro. Come ad esempio il consumo eccessivo di una parte del pianeta, cibo ecc., rifiuti ecc. che.”