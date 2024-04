I segreti del castello – Ovio

La formidabile eroina di Une famille, Annie Dupré, interpreta un personaggio toccante e pittoresco accanto a Jean-Charles Chagachpanyan in “Les Secrets du Château”, una coproduzione della RTBF. Nonostante la loro riluttanza, la Duchessa e il Comandante dovranno collaborare per risolvere l'omicidio. Un nuovo film TV diretto da Claire de La Rochefoucauld e interpretato da sua sorella Sophie de La Rochefoucauld. Un crimine sanguinoso è appena stato commesso durante il festival annuale che si tiene al castello di La Rochefoucauld, situato a pochi chilometri da Angoulême. La vittima, Cédric de Bruille, era il marito della contessa Louise de Bruille. La contessa menzionata dal comandante Alex Maurice nell'inchiesta sembra saperlo bene: vent'anni fa Louise e Alex avevano una storia d'amore che fu soffocata per volontà della duchessa Hélène de Lisle e di suo marito Thibault. I Lord non vedevano di buon occhio che la loro figlia uscisse con il figlio dell'agente immobiliare dell'epoca. Alex, con il supporto del tenente Sarah Soleimani, ritorna nei luoghi della sua infanzia e non riesce a nascondere certi sentimenti quando trova Louise completamente devastata. Il pubblico ministero Balmont dice ad Alex che dovrà collaborare con Madame la Duchesse, una figura influente e colorata che è anche il sindaco della cittadina di La Rochefoucauld.