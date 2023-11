Croazia e Galles, lontana rivale per il biglietto per Euro 2024

Spagna, Scozia, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Italia, Albania, Repubblica Ceca, Belgio, Austria, Ungheria, Serbia, Danimarca, Slovenia, Romania, Svizzera, Portogallo, Slovacchia, Turchia e Germania. Oltre a tre biglietti attraverso le dighe il prossimo marzo. Il numero è quasi buono. Manca solo un nome definitivo da aggiungere all’elenco dei paesi che si qualificheranno direttamente a Euro 2024: Croazia o Galles.

La risposta arriverà martedì sera, al termine delle ultime due partite del quarto girone. La Croazia (13 punti) ospita l’Armenia, mentre il Galles (11 punti) ospita la Turchia (16), già qualificata. Il vantaggio va quindi ai croati, che si qualificheranno vincendo, indipendentemente dal risultato gallese. “Non guarderemo la partita del Galles, guarderemo solo noi stessi”.dice Zlatko Dalic, che si rivede due anni fa, quando la sua squadra si qualificò per la Coppa del Mondo all’ultima giornata.

Un pareggio e quattro amichevoli: ecco cosa attende i Red Devils prima di Euro 2024

“Non mi aspettavo che ci saremmo trovati di nuovo con una decisione nell’ultima partitasi rammarica dell’allenatore croato che avrebbe potuto tentare un altro scenario evitando 0 su 6 il mese scorso. I due incontri di ottobre ci sono costati nervi e tensioni. “Spero che giocheremo come in Armenia (ndr: vittoria per 0-1), e che saremo razionali, intelligenti, aggressivi e coesi”.

Il gallese, che sabato ha perso due punti preziosi contro gli armeni, seguirà l’evolversi del risultato a Zagabria. “Ma siamo totalmente concentrati sul nostro lavoro e non vogliamo avere rimpianti al fischio finaleconferma Rob Page, l’allenatore gallese che non vuole sentir parlare delle dighe. “Quello che non voglio è finire per perdere quando il risultato dell’altra partita sarà a nostro favore”.