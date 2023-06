Rassegna stampa: L’impeachment di Trump, lo “storico” accordo sull’asilo in Europa e la “patetica” ripresa dalla tragedia di Annecy

Ultima deviazione attraverso la Francia, ancora traumatizzata questa mattina dall’attentato di ieri ad Annecy. Quattro bambini sono rimasti gravemente feriti e questa mattina sono ancora in assoluta emergenza. Anche due adulti sono rimasti feriti e l’aggressore è stato arrestato.

La modifica si qualifica comepietoso“ Il gioco politico giocato dalla destra e dall’estrema destra. “L’origine del sospetto è poco nota, ed è un uomo siriano nato nel 1991. scrivi ogni giorno, Alcuni videro aprirsi una strada davanti a loro. È stata un’ottima occasione per fare luce sul tema dell’immigrazione, che sembrava essere oscurato dalla crisi politica e sociale causata dalla riforma delle pensioni degli ultimi mesi. Soprattutto puntando il dito contro i musulmani colpevoli di qualche male. Sfortuna per lorocontinua l’editore, L’indiziato dell’aggressione è cristiano e ha lo status di rifugiato ottenuto in Svezia e si trova quindi in una situazione normale dal punto di vista del diritto dell’Unione. Tutto sembra indicare che sia più uno psicopatico che un aggressore ideologico. Questa tragedia di Annecy mostra chiaramente, mentre il ministro dell’Interno prepara il disegno di legge sull’immigrazione e molti tirano fuori le loro argomentazioni, che la questione è più complessa di quanto sembri. E merita molto di più del semplicistico incitamento all’odioLa modifica termina.