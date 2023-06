Boris Johnson si dimette dal suo incarico in Parlamento

L’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato venerdì sera che consegnerà il suo mandato di deputato, citando l’inchiesta parlamentare sul “cancello del partito”, feste tenutesi a Downing Street in violazione delle restrizioni legate al Covid-19.

Boris Johnson, 58 anni, ha affermato che la sua decisione ha avuto effetto immediato, innescando elezioni suppletive che avrebbero aggiunto ulteriore pressione politica sul suo successore, Rishi Sunak.

Un anno dopo essere stato estromesso da Downing Street a maggioranza dopo tre anni in carica segnati da una serie di scandali, Johnson è rimasto sotto inchiesta parlamentare per determinare se avesse fuorviato il Parlamento sulla questione del “partito”.

Il procedimento, guidato dalla Privileges Commission, sta ultimando i suoi lavori e ha appena presentato, secondo la stampa britannica, le sue conclusioni all’ex leader.

“Ho ricevuto una lettera dal Comitato dei privilegi che spiega – con mia sorpresa – che sono determinati a utilizzare la procedura contro di me per rimuovermi dal Parlamento”, ha scritto in una nota l’ex primo ministro conservatore.

“Sono molto dispiaciuto di lasciare il Parlamento – almeno per il momento – ma soprattutto sono allibito di essere stato costretto ad andarmene in modo così antidemocratico”, ha aggiunto, accusando la commissione di “sfacciato pregiudizio”.

In questo comunicato stampa, ha accusato la commissione di aver prodotto un rapporto non ancora pubblicato, “pieno di inesattezze e puzzolente di parzialità”, senza dargli “alcuna opportunità formale di contestare ciò che dicono”.

Boris Johnson è stato costretto a dimettersi la scorsa estate dopo una serie di scandali, guidati dai partiti di Downing Street durante i periodi di confinamento imposti dalla pandemia di Covid-19.

Ma il leader carismatico, che era ancora un deputato, è rimasto molto influente nella maggioranza conservatrice.