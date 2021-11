Ragazzi di 12 anni attaccano l’allenatore italiano nella periferia di Parigi (video)

Una settimana fa, a nome delle competizioni nella zona di Riva de Sierra TorinoUn grave incidente ha avuto luogo allo stadio municipale di Coron: Dodicenni battono Salis de Fosano, dirigente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. Scatta foto e fai venire i brividi lungo la schiena.

Fatti surreali

Durante la partita, nota come “Halloween Cup”, il supervisore si è recato sul prato per sedare gli scontri tra i giocatori dei due campi, ma è stato circondato da giovanissimi giocatori della periferia circostante. Parisienne, Alfortville più precisamente.

È stato preso a calci mentre era in piedi, ma è rimasto a terra quando è caduto. Conclusione: frattura costale e ricovero per 28 giorni. Nel video sentiamo il pubblico gridare ad ogni costo “coglioni” (c*ns minuscolo) e possiamo capirli.

Qualcuno allo stand ha ripreso un video anonimo e lo ha pubblicato sui social media. I netizen si sono indignati nel vedere queste immagini e le hanno pubblicate su Internet. Possiamo leggere:

Questo è un peccato Calcio

“Dodicenni e già ragazzini, dobbiamo punire questi giovani e dire ai loro genitori di leggerli bene, questi ragazzini che sono amareggiati in Francia…”

“Vedi che non vuoi che tuo figlio si iscriva al calcio…”

“Una normale partita tranquilla, i piccoli vanno in Italia e vengono guardati tristemente…”

“E’ il trofeo di Halloween, quindi volevano far sanguinare la partita… beh io esco…”

“Siamo stanchi di vedere questo, stiamo ancora spendendo soldi per le consuetudini in giro per il mondo con i nostri banchieri, una buona paga per i cattivi…”

Duro per allenatori e arbitri delle giovanili

Sappiamo che diventare un calciatore professionista è il sogno di molti bambini.

Guadagnarsi da vivere giocando a calcio è inevitabile. Forse questo fattore è più importante oggi di quanto non lo fosse quando si era interessati a diventare professionisti 20-30 anni fa. Oggi il denaro fa molte speranze pro-dinamiche. Per questo solo i genitori a volte incoraggiano i propri figli a partecipare a questo sport.

Sappiamo anche che i luoghi per costruire un’impresa sono costosi. Anche se questa potrebbe non essere l’unica spiegazione, i comportamenti nelle categorie giovanili sono spesso aggressivi. Poiché a volte ci sono spettatori difficili, i giovani allenatori hanno sempre più difficoltà a controllarli e hanno difficoltà a guadagnarsi il rispetto degli arbitri durante le partite. Film come Torino, non sempre violenti, si ripetono purtroppo più volte al mese in Francia.

