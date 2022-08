Le più grandi compagnie del settore tech al mondo

La tecnologia accompagna l’uomo da sempre. È per questo motivo che il settore tech è enormemente sviluppato. Alla base delle aziende che vi operano vi è indubbiamente la ricerca e lo sviluppo sul piano delle nuove tecnologie utili per l’uomo. È noto come alcune di queste siano diventate particolarmente note, anche se è altrettanto probabile non conoscerne molto altro di più. L’articolo di oggi si pone proprio questo obiettivo: illustrare quello che è l’operato di alcune delle più grandi aziende al mondo nel settore tecnologico.

Negli ultimi decenni la tecnologia è stata integrata a fondo in ogni angolo dell’economia. Non esiste un settore che non sfrutti il progresso tecnologico a favore del proprio business. Un esempio eclatante è l’ambito del gioco, nonostante questo ruoti attorno appunto al “gioco”, è noto come diverse aziende propongano un tipo di divertimento innovativo e stimolante sotto più punti di vista, anche quello economico per l’appunto.

Tornando alle aziende che hanno conquistato il mondo della tecnologia, scopriamone adesso di più.

Apple

Apple è una delle aziende più redditizie al mondo, ritenuta da alcuni la prima azienda tech al mondo per capitalizzazione di mercato. Essa possiede un utile netto di 19,4 miliardi di dollari. L’azienda del famoso Steve Jobs è considerata la più preziosa al mondo dal punto di vista dell’accrescimento tecnologico globale, registrando delle tendenze per le quali non si prevedono cambiamenti significativi per il futuro dei prossimi anni.

Microsoft

La più grande azienda di software al mondo. Nota per il famoso sistema operativo Windows, oltre che per i servizi cloud di Azure, la piattaforma di social media LinkedIn, la suite di software professionale Office ed il marchio di gioco Xbox. Si tratta di una delle più antiche aziende al mondo in ambito tech. Essa è stata fondata nel 1975 da Bill Gates e Paul Allen. Difficile che possano esservi azioni calanti in borsa relativamente a questo grande colosso della tecnologia.

Nvidia

Probabilmente alcuni avranno già sentito parlare di Nvidia. Si tratta di un produttore di semiconduttori di fascia alta con una capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di dollari nel 2009. Negli anni successivi il titolo è salito alle stelle, portando la capitalizzazione ad un picco di oltre 820 miliardi di dollari alla fine del 2021. Una delle storie di crescita più spettacolari nel mercato azionario del settore tech.

Oracle Corp

È facile ricordare questo nome quando si pensa ai database informatici. Si tratta di uno dei più grandi fornitori di software aziendali e servizi cloud al mondo, specializzato appunto nella gestione di database. La sua capitalizzazione di mercato è pari a 205,7 miliardi di dollari.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”