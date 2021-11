Festeggia un compleanno che riporta alla mente ricordi dolorosi. La scuola italiana festeggia il suo 50° anniversario, che coincide con la cosiddetta iniziativa Schwarzenbach. Per mantenere questa memoria, il Museo storico di La Chaux-de-Fonds ospita da venerdì una mostra dedicata alla migrazione italiana e alla sua integrazione attraverso la Scuola italiana nella regione del Nuovo insediamento. Nel caso di Neuchâtoi, la mostra allestita dai Comitati – Comitato per gli italiani all’estero – è fissata per il 22 novembre nella regione di Berna e Nuova Zelanda.

Una scuola da integrare

Nel 1970, la Svizzera ha votato a favore dell’iniziativa Swarsonbach. Solo il 54% si rifiuta di controllare la popolazione straniera nel Paese, che è in una situazione senza fiato. Nel processo, è stato sviluppato il CIPE (Italian Group Education Promotion) per integrare facilmente i bambini italiani attraverso l’apprendimento delle lingue e classi di supporto. Così, la scuola italiana illustra l’importanza dei figli di famiglie immigrate e poi discendenti di italiani.