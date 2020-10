Raccolta differenziata carta e cartone, in Campania +5,8%

Comieco presenta il 25° Rapporto annuale sulla Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone in Italia.

Secondo la 25a edizione del Rapporto annuale Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone in Italia diffuso da COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nel 2019 la raccolta differenziata di carta e cartone in Campania è cresciuta del 5,8% rispetto all’anno precedente.

La regione, infatti ha raccolto e avviato a riciclo 200.588 tonnellate di carta e cartone, pari a 34,1 kg per abitante.

“Sono state ben 11.071 le tonnellate in più di carta e cartone raccolte in Campania rispetto al 2018: un ottimo risultato espressione del maggiore impegno dei campani nel corretto conferimento dei rifiuti, pratica che si sta consolidando in generale in tutte le regioni, soprattutto del Sud Italia.” – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. “Il Consorzio Comieco ha gestito 156.361 tonnellate, ossia il 78% del totale, riconoscendo ai Comuni in convenzione corrispettivi pari a 9.299.043 euro.”

I dati per provincia

La fotografia dell’andamento della raccolta differenziata di carta e cartone a livello provinciale offre uno spaccato frammentato: nel 2019 la provincia più virtuosa è quella di Napoli con 114.693 tonnellate raccolte, pari a una media pro-capite di 36,8 kg.

A seguire Salerno, con 35.956 tonnellate e una raccolta pro-capite di 32,4 kg, la provincia di Caserta con 27.767 tonnellate e 30 kg per abitante, quella di Avellino con 11.989 tonnellate e 26,8 kg pro-capite e infine Benevento con 10.183 tonnellate raccolte e una quota pro-capite di 36,1 kg.

I dati nazionali: incremento del 3%

Nel 2019, in Italia ne sono state raccolte complessivamente 3,5 milioni di tonnellate, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente.

