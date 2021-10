Quiz: Sound of Cards: Dragon Island Roar – Un mondo fatto di carte

Sound of Cards: Isola del Ruggito del Drago supporta: PS4, Switch, PC Data di uscita: 28 ottobre 2021 Sviluppatore: Square Enix Sound of Cards: Isola del Ruggito del Drago È ancora un gioco di ruolo, non un gioco di carte. Le carte sono molto belle.

Buona atmosfera e buona narrazione.

Progressi positivi… Le battaglie sono molto facili.

Vita limitata.

…anche se una storia molto classica.

L’atmosfera di un gioco da tavolo…

Prima di tutto, prenditi del tempo per incontrare il narratore o meglio una persona che può essere paragonata al maestro del gioco.In inglese, è il doppiatore Todd Haberkorn che racconterà la tua storia per tutta la durata del gioco. Indipendentemente dai suggerimenti che riceverai da loro, il gioco comunica con te tramite le carte. Le carte sono in realtà l’intero gioco. Il vantaggio di un dispositivo di questo tipo è che ha due lati. Quindi alcune informazioni (come il terreno che stai attraversando) possono essere rivelate a poco a poco mentre ti avvicini a una carta che non è stata ancora girata. I tuoi movimenti sono fatti grazie a un pedone e questo è ciò che ti permette di interagire con il tuo ambiente. Nel corso delle tue avventure potrai anche collezionare carte di ogni tipo (oggetti, mostri e personaggi per esempio) e incontrare eventi casuali. Alcune scelte sono possibili anche durante la tua avventura e influenzeranno il racconto della storia.

Ecco Aragon, l’eroe di questa storia.

…in salsa RPG

Sound of Cards: Isola del Ruggito del Drago È ancora un gioco di ruolo, non un gioco di carte. Quindi segui le avventure dell’eroe e dei suoi scagnozzi e persegui un obiettivo, che è uccidere un drago. Se la storia è più di un classico per questo tipo di gioco, allora dovresti rivolgerti alle meccaniche di combattimento per vedere davvero l’Artiglio del gioco di ruolo. Durante le battaglie iniziate casualmente, la mappa viene sostituita con un’interfaccia simile a un dado. I tuoi combattenti sono nella parte inferiore dello schermo e i mostri che affronti sono nella parte superiore delle tue mappe. Le battaglie si svolgono a turni, a seconda delle statistiche delle carte e degli attacchi scelti. Alcune mosse richiedono l’uso di cristalli. I tiri dei dadi possono anche determinare la forza o il successo dei tuoi attacchi e incantesimi.

Diverse tecniche possono essere selezionate durante le battaglie.

Visivamente interessante

In questo gioco, siamo molto lontani dall’iperrealismo offerto da alcuni dei giochi attuali che sfruttano la potenza di calcolo delle nostre nuove console domestiche. Sound of Cards: Isola del Ruggito del Drago Offre invece illustrazioni dettagliate dei personaggi sulle mappe. Questa è una sensibilità diversa da quella a cui siamo abituati in molti giochi, ma il gioco rimane poetico e sufficiente di per sé. I meccanismi di consegna delle carte favoriscono l’esplorazione dei luoghi da visitare. In termini di musica, le diverse tracce audio sono molto adatte sia per l’esplorazione che per il combattimento.