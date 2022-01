Laptop Lenovo Legion 5 da 15,6 pollici a un prezzo incredibile

In Cdiscount, il Laptop Lenovo Legion 5 15ACH6H da 15,6 pollici Attirerà soprattutto l’attenzione dei giocatori. Infatti, con le sue elevate prestazioni non avrai scuse per sconfiggere i tuoi avversari. Su Cdiscount, sappi che il prodotto è attualmente attivo 1049,99 EUR.

PC Lenovo Legion 5 ad un prezzo competitivo

I giocatori che cercano le massime prestazioni si fermeranno sicuramente su questo laptop. Infatti, con un equipaggiamento come il suo, sarai pronto per iniziare le tue sessioni di gioco e resistere ai tuoi nemici. Prima di convalidare il tuo ordine, devi assolutamente conoscere maggiori dettagli su questo particolare prodotto.

Si noti che il computer ha un display IPS da 15,6 pollici retroilluminato a LED con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, una frequenza di 165 Hz e una luminosità di 300 cd/m2. Ha un processore AMD Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz con NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon Graphics. Dispone di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Sul lato batteria, può fornire fino a 7 ore di riproduzione.

Tuttavia, se questo modello è troppo costoso per te, un file Laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 con un prezzo inferiore a $ 500.