Ubisoft: l’azienda cerca di investire e creare giochi blockchain

L’azienda supporta Animoca Brands, creatore del popolare gioco del metaverso, sabbia.

Ubisoft, una delle più grandi organizzazioni di videogiochi al mondo (responsabile della creazione di popolari giochi in franchising comeAssassino di dottrinae grido lontano e per onore) ha ospitato la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre questa settimana, con la blockchain come argomento di discussione principale.

Ubisoft lanciata sulla blockchain

Oltre a segnalare un aumento del 15% del numero di giocatori unici attivi nella prima metà dell’anno rispetto al 2020 e il fatto cheAssassin’s Creed Valhalla È diventato il secondo gioco con i maggiori incassi nella storia dell’azienda e anche il CEO dell’azienda francese, Yves Guillemot, ha espresso le sue intenzioni di investimento e l’adozione di società di giochi incentrate sulla blockchain sulla piattaforma.

Nonostante i notevoli sviluppi nello spazio, come il finanziamento per Animoca Brands, proprietario del metaverso basato su Ethereum, sabbiaGuillemot ha affermato che la piattaforma è in una fase iniziale di ricerca e sviluppo.

è diventato Ubisoft nodo di verifica Su Tezos Network nell’aprile di quest’anno, a operatore del nodo canale sulla rete Aleph.im a luglio e membro fondatore della Blockchain Game Alliance, un’alleanza che mira a incoraggiare l’adozione di entrambi i domini.

L’impatto della tecnologia blockchain

Frédérick Duguet, Chief Financial Officer di Ubisoft, ha elogiato il potenziale impatto che la tecnologia blockchain potrebbe avere sull’industria dei giochi:

« Blockchain consentirà di più gioca per guadagnareCiò consentirà a più giocatori di guadagnare contenuti e possedere contenuti, e pensiamo che questo accada molto sviluppo del settore. Abbiamo lavorato con molte piccole imprese che utilizzano blockchain e stiamo iniziando ad avere una buona conoscenza di come questo sta influenzando il settore, e vogliamo essere uno degli attori chiave qui.»

Un’altra società di giochi, Valve, ha recentemente fatto notizia dopo il suo impopolare annuncio di vietare tutti i giochi e i contenuti cripto, blockchain, token non fungibili (NFT) (NFT) dal suo mercato Steam, citando la sua convinzione che le risorse non abbiano valore intrinseco.

In risposta al divieto, il gruppo per i diritti digitali Fight for the Future ha sostenuto Blockchain Game Alliance, Enjin e altri 26 progetti di gioco blockchain. Pubblica una lettera aperta Invitando la comunità a fare perno nella sua decisione, osservando che le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) e NFT possono far avanzare ilSistemi decentralizzati, democratici, interattivi e centrati sul giocatore».

