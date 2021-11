“Siamo scesi… è stata una pessima idea”

Questa storia è stata pubblicata per la prima volta nel 2015 ma ora è riemersa sui social media.

Un netizen ha condiviso questa avventura che ha avuto con suo fratello su Imgur quando hanno combattuto gentilmente con suo fratello. Durante la rissa, suo fratello è caduto da uno scaffale e ha scoperto che dietro di loro si nascondeva una scala.

“I precedenti proprietari hanno costruito la casa nei primi anni 2000 e si sono trasferiti in India”, ha detto il surfista TwoBiteBrownie del Missouri. “Io e il mio fratellino ci stavamo divertendo e l’ho spinto sullo scaffale. Quando è caduto, ha trascinato lo scaffale con sé. Abbiamo sempre pensato che fosse costruito nel muro. C’è una stupida scala a chiocciola qui. Così siamo scesi … È stata una cattiva idea.”

La scoperta che stanno facendo li terrorizza. “Qualcuno viveva tra le nostre mura. Dentro le nostre mura. Ho scoperto che qualcuno è entrato nella mia stanza, l’ha preso nella mia borsa e l’ha portato qui. Circa 30 secondi dopo che la foto è stata scattata, abbiamo capito cosa significasse e siamo andati via .”

Questa storia ha ovviamente causato molti contraccolpi, con alcuni che hanno messo in dubbio questa storia che ha qualcosa che lo lascia sconcertato.

Più tardi, il surfista ha dato notizia. Sono andato a trovare i miei amici, mentre la polizia stava indagando a casa mia. Non riuscivano a trovare nessuno. Ci hanno detto che la persona viveva lì solo temporaneamente. La persona aveva usato la stanza di mio padre per accedervi. Le pareti sono incredibilmente insonorizzate, motivo per cui probabilmente non abbiamo notato nulla. “