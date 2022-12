Rapid Security Response: Apple rilascia gli aggiornamenti di sicurezza più velocemente che mai

Migliorare la velocità con cui vengono applicati gli aggiornamenti di sicurezza è l’obiettivo principale di Rapid Security Response, sviluppato da Apple. Gli utenti Mac ora possono ottenere questa funzione di sicurezza.

macOS Ventura 13.2 beta è ora supportato

Rapid Security Response è disponibile per gli utenti di dispositivi con iOS 16.2, iPadOS 16.1 e ora macOS Ventura 13.2 beta, secondo le informazioni dei nostri colleghi di 9to5Mac. Come promemoria, questa funzione consente ai dispositivi di ricevere aggiornamenti di sicurezza più regolarmente. Verranno applicati in background e spesso sono trasparenti per gli utenti.

La versione beta di iOS 16.2 ha ricevuto due aggiornamenti di prova da Rapid Security Response. Con la funzionalità in arrivo su macOS Ventura 13.2 beta, gli utenti possono provare a turno gli aggiornamenti beta.

Aggiornamenti più veloci

La divulgazione di questa funzionalità di sicurezza è essenziale nel 2022, poiché riduce il tempo in cui gli utenti di iPhone, iPad e Mac sono esposti alle vulnerabilità di sicurezza che gli sviluppatori hanno corretto. Da diversi anni cercano di ridurre il tempo che intercorre tra la scoperta della vulnerabilità e l’applicazione della patch di sicurezza.

D’altronde, specifica Apple sul suo sito Questa funzionalità può includere il riavvio di Safari o anche del dispositivo durante importanti aggiornamenti di sicurezza. Gli aggiornamenti della sicurezza che includono il sistema operativo richiedono il riavvio del dispositivo. Gli aggiornamenti di sicurezza che coinvolgono Safari richiedono all’utente di chiudere completamente l’app.indica il produttore.

L’opzione può essere disabilitata

Rapid Security Response può essere disabilitato in iOS 16 e macOS.

Su un iPhone, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti automatici, quindi deseleziona l’opzione Aggiornamenti di sicurezza e file di sistema.

Su un Mac, seleziona l’opzione Avanzate per l’aggiornamento software e deseleziona Installa aggiornamenti di sicurezza e file di sistema.

Un’operazione sconsigliata, ma può essere utile in determinate situazioni, soprattutto se si verificano problemi di stabilità con il tuo iPhone o Mac.