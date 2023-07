Note di Hughes Days: ‘Mission: Impossible 7’: cosa fa funzionare Tom Cruise?

Questo nuovo film inizia con (A) Una sequenza (molto lunga) di pre-descrizioni : Un sottomarino russo, che trasporta a bordo una cassaforte con un’arma formidabile, viene affondato da un nemico invisibile, una nuova forma di intelligenza artificiale in grado di hackerare tutti i computer di bordo. Questo attacco sconvolge i servizi segreti di tutto il mondo, a cominciare dalla CIA. Obiettivo dell’agenzia n. 1: trovare la chiave che apre la cassaforte del sottomarino…

Nel 2023 vengono riutilizzati Antichi trucchi per la caccia al tesoro Come argomento testuale in un nuovo episodio di “Mission: Impossible” potrebbe sembrare decisamente infantile. Infatti, il regista Christopher MacQuarrie applica solo una delle ricette di Alfred Hitchcock, l’invenzione di McGuffin. Su MacGoffinin un film di spionaggio, è la coppa misteriosa che tutti bramano (qui, una chiave a due pezzi per metterli insieme), non importa quanto sia scientifica, è pretesto agli inseguimenti e agli inseguimenti in macchina.

E qui, quando si tratta di scene d’azione, Aumenta le acrobazie e taglia le viscere Ti lascia senza parole. A 60 anni, Tom Cruise riprende il ruolo di Ethan Hunt, e sembra che voglia sfidare il passare del tempo; Corre, salta e sterza su una motocicletta… Osservando senza vergogna lo stile di un altro franchise, James Bonds, questo “Mission: Impossible” funge anche da Scene mozzafiato in luoghi di tutto il mondo : una partita a nascondino all’aeroporto di Abu Dhabi, un inseguimento in macchina nel centro di Roma, una serata elegante a Venezia, un grintoso pezzo sull’Orient Express… come al solito Tom ne esce quasi senza un graffio , e i suoi amici Simon Pegg e Ving Rhames sono a disposizione per fornire un (piccolo) tocco di umorismo. . Fortunatamente, Il cast femminile è di prim’ordine : Oltre alla fedele Rebecca Ferguson, citeremo l’inglese Vanessa Kirby (“The Crown”) e Hayley Atwell (“The Avengers”), quest’ultima nei panni di un’elegante ladra professionista.

Tutto questo è certamente incredibile ma assolutamente sorprendente. e guidalo a tutta velocità; Lo spettatore non ha il tempo di riprendere fiato. Questa è la settima “Mission: Impossible” L’essenza del “film popcorn”, è un brivido sulle montagne russe, in breve, è il culmine dell’estate.. Ed è una scommessa sicura che vincerà al botteghino prima dei film di Barbie e Oppenheimer, che sono sicuramente film molto attesi, ma non necessariamente unificati per il grande pubblico.