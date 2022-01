Qui inizia tutto Spoiler: Maxime decide di abbandonare il concorso (video)

Qui inizia tutto spoiler, riassunto video in anticipo – Grandi sviluppi si profilano nei prossimi giorni nella tua serie quotidiana It All Begins Here! Mentre si prepara da settimane e sostituisce Clotilde con lo stesso Facilitatore, Maxime decide di abbandonare la competizione!



Infatti, lo chef Cardon fu sorpreso dall’abuso di Elodie ma Antoine e lo chef Saran gli dissero che non ci sarebbe stata punizione…



Antoine e lo chef Saran hanno preso una decisione e le accuse di maltrattamento di Elodie da parte dello chef Cardon non sono sufficienti per annullare la competizione. Questa notizia sconvolge profondamente Maxim, che decide di abbandonare la competizione!

Leggi anche: Qui inizia tutto Spoiler: Teyssier e Maxime si riuniscono, si separano, tornano, cosa vi aspetta la prossima settimana (riassunti + video 3-7)



Qui inizia tutto spoiler Maxim si ritira dalla competizione

Qui tutto ha inizio, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, 18:30 a TF1. Ti sei perso un episodio? Puoi recuperare il ritardo per 7 giorni tramite la pagina MYTF1 dedicata.