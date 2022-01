Nonostante fosse ricoverato in ospedale, Akhenaton si rifiutava ancora di farsi vaccinare: “Ho vissuto abbastanza a lungo…”

Diversi mesi fa, Akhenaton è andato in ospedale per riprendersi dal Covid-19. Il rapper di Marsiglia si rifiuta ancora di farsi vaccinare in ospedale a causa di difficoltà respiratorie. Spiega perché ai nostri colleghi qui.

“Non sono anti-fax, sono anti-purga. Se fosse stato possibile, avrei lavorato all’Istituto Pasteur. Preferisco ascoltare la società civile rispetto ai politici professionisti che sono nel gioco delle giovani stelle anche peggio degli altri!Un altro motivo per il rapper è che dice di essere immune dopo essersi ammalato.

Ma si rammarica dell’isteria mediatica più del fatto che non sia stato vaccinato. “L’ultimo cosiddetto mio team in terapia intensiva fa più rumore dei nostri album, Questo mi infastidisce. Se dovessi intubare, mi opporrei. Ho vissuto abbastanza a lungo…“

Akhenaton non è l’unico membro dell’IAM a rifiutare la vaccinazione. E Shurik’n non ha intenzione di iniettarsi nessuna dose. “Ho paura di ciò che verrà messo nel mio corpo, quando coloro che lo deporranno per me non si renderanno conto di ciò che stanno facendo. Non ho motivo di fidarmi di loro. Non metterei a rischio la mia sicurezza fisica per andare a un concerto in CanadaL’assistente di Akhenaton spiega.