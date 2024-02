Opere d'arte di Ensor ritrovate nella soffitta del municipio di Koeckelberg: 'Una meravigliosa sorpresa'

“Meravigliosa sorpresa”, ride l'Assessore di Koekelberge Khalil Awasthi (nota). Alla fine di gennaio, nella soffitta del municipio di Koeckelberg, i servizi comunali hanno trovato… un'opera d'arte di James Ensor. “Durante l'anno di Ensor, va bene.”stiamo scivolando.

L'opera in questione, una piccola incisione in colori antracite, era conservata in una scatola dimenticata, ben avvolta in carta protettiva. E accanto c'è un'altra sorpresa: un dipinto del pittore realista di Bruxelles Constantin Monet.

Il dipinto di Monet, fedele allo stile del pittore, raffigura un operaio vestito con abiti agricoli. L'incisione di Ensor, risalente al 1888, si intitola ““Stelle al cimitero”. Si nota una volta a cielo scuro, con decorazioni funerarie nella parte inferiore dell'opera. Dettagli difficilmente identificabili, che mettono in risalto la tecnica complessiva dell'incisione approssimativa del pazzo di Ostenda, che preferiva largamente pennelli e tele, e non li nascondeva.

Ma per quanto riguarda l'originalità? Per il Comune non ci sono dubbi. “C'è una firma. Abbiamo trovato tracce di queste opere anche nei nostri archivi. Ma nel corso degli anni furono dimenticati”. Lo spiega l'assessorato alle comunicazioni del Comune. Sul retro dell'opera di Ensor è presente una nota: “Collezione privata Stepman”, con nome, titolo e dimensioni del pittore. Magari era un lavoro archiviato temporaneamente nel management prima che cadesse nel dimenticatoio.

“Li esporremo.”

Non c'è dubbio che il comune venderà i reperti. “Li esporremo“, conferma il consigliere socialista. Le visite sono già disponibili su richiesta dell'Assessorato alla Cultura.

Anche il Collegio degli Assessori ha appena dato il suo benestare a “dare valore Questi lavori comprendono l'esecuzione di procedure di restauro e la valutazione di esperti.

Per aneddoto, anche Saint-Gilles ha avuto una bella sorpresa nel 2020: un dipinto gettato nell'assessore è stato identificato come un vero Jordaens, professore di arte barocca e allievo di Rubens. Recentemente, questo mese, a Gand, è stato scoperto in una casa un dipinto di Van Gogh… Ma la notizia è triste per la coppia: la perizia ha stabilito che si tratta di un falso.

