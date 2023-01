Galaxus arriva sul mercato italiano dopo la Francia!

Certo, Galaxus non finisce mai di stupirci. Dopo aver comunicato il suo fatturato Più di 3 miliardi (con Digitec), il marchio Migros, dopo essersi già affermato in Germania e Austria, sta attaccando successivamente il mercato francese e italiano!

Un passo Rapporto, Galaxus è online dal 2018 in Germania e dal 2021 in Austria. L’assortimento contiene oltre 1,6 milioni di prodotti. In questi due paesi, più di un milione di clienti hanno già acquistato da Galaxus. “Ora vogliamo fare il passo successivo nella nostra espansione per costruire su questo successo”, afferma Florian Teutberg, CEO e co-fondatore di DigiTech Galaxy.

Sinergie logistiche…

L’espansione verso la Francia è evidente solo per vicinanza linguistica e culturale. Inoltre, la vicinanza geografica del sito logistico di Galaxus a Krefeld, in Germania, è un vantaggio: i clienti francesi vengono inizialmente riforniti dal Nord Reno-Westfalia, consentendo ai prodotti in stock di arrivare in Francia da tre a cinque giorni dopo l’ordine. Stesso testo.

“Il nostro concetto online è unico e funziona non solo in Svizzera, ma anche in un mercato molto competitivo come la Germania. Ecco perché siamo convinti che anche i clienti italiani esigenti si sentiranno a proprio agio sulla nostra piattaforma di acquisto”, afferma Florian Teutberg, CEO e co- fondatore di Digitech Galaxus. comunicato stampa Pubblicato questa settimana.

Perché questi mercati?

“Perché aprire un altro negozio online in Francia, con Amazon, Cdiscount o Fnac? “Esattamente, Galaxus non è solo un negozio online, ma una piattaforma piena di informazioni, intrattenimento e interazioni”, ha citato il co-fondatore in uno di questi discorsi. Galasso Francia.

L’azienda, che genererà un fatturato di circa 2,4 miliardi in Svizzera nel 2022, continua la sua dimostrazione. “Perché hai bisogno di un negozio online in più in Italia accanto ad Amazon, Media World o Decathlon? Non esiste ancora un grande negozio online nel Paese che possa convincere con un vasto assortimento e contenuti stimolanti”, secondo la sua comunicazione Galasso Italia.

