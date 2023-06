Il PSG punta a una delle migliori ali italiane come successore di Kylian Mbappé

Il suo prezzo è stimato in 60 milioni di euro e il PSG lo ha già osservato in diverse occasioni. Anche il Liverpool sarebbe interessato a Ceesa senza formalizzare un approccio ufficiale. Jürgen Klopp vuole scommettere su di lui per riavviare il suo progetto con una nuova generazione. Anche Chelsea e Bayern Monaco avranno il giocatore nel mirino.