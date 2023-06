Stefano Pilotto: “Macron-Meloni, la coppia franco-italiana?”

Tribuna – Dottore in storia delle relazioni internazionali, docente alla MIB School of Management di Trieste, vede questo martedì all’Eliseo l’incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, un gradito segnale di rafforzamento dei rapporti tra Francia e ‘. Italia.

Il vertice tra Parigi e Roma, scaturito da un incontro ufficiale di due ore tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni martedì scorso all’Eliseo, rappresenta un passo decisivo e confortante nella costruzione delle relazioni bilaterali franco-italiane. Compromessa da tante esitazioni, litigi, errori, incomprensioni e confusioni reciproche, la stabilità delle relazioni diplomatiche tra due grandi Paesi latini, cristiani ed europei, aventi però le stesse radici storiche – può superare ogni ostacolo temporaneo. Fioritura di una regola comune.

Il Trattato del Quirinale, firmato a Roma nel 2021, ha chiuso la conoscenza di questa fonte. Un accordo importante non solo per la Francia e l’Italia, ma per l’Europa nel suo insieme, la definizione degli interessi comuni e le strategie attraverso le quali raggiungere gli obiettivi relativi a questi interessi, riflettono gli elementi di base delle note …