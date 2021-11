Questo robot aspirapolvere aspira, si lava e si svuota da solo. È pazzesco

Il mondo dei robot aspirapolvere intelligenti è in continua evoluzione. Dreame, ampiamente conosciuta per i suoi aspirapolvere a traino, è anche un giocatore importante in questa categoria. Il suo ultimo modello, il Dreame Z10 Pro, ha tutto ciò che ti aspetteresti da un modello top di gamma nel 2021.

Dreame Z10 Pro: cappa robotica di seconda generazione

Durante il suo primo passaggio, Dreame Z10 Pro crea una mappa dei tuoi interni. A tale scopo, utilizza un laser LDS LiDAR in grado di rilevare l’ambiente 3D. Il 3D viene utilizzato anche per evitare gli ostacoli rivolti a monte, consentendo al robot di schivare gli oggetti prima ancora che entrino in contatto con essi. I sensori laterali consentono una pulizia precisa delle pareti per una migliore efficienza.

Un punto molto importante per un robot aspirapolvere, il Dreame Z10 Pro fa il suo lavoro in silenzio. Se la potenza di aspirazione sale a 4000 Pa, il rumore massimo è di soli 80 dB. Con un’altezza inferiore a 10 cm, può pulire facilmente la parte inferiore della maggior parte dei mobili e dei divani. Il tappeto per lui non è un problema perché può raggiungere un’altezza di 2 cm.

La nuova spazzola permette di raccogliere polveri finissime, ma soprattutto di evitare che peli o peli di animali si girino. Quindi la sua manutenzione è facilitata su base giornaliera, e lo è ancora di più con la nuova stazione del vuoto.

La discarica che cambia tutto

Scegliere un robot aspirapolvere significa scegliere di dedicare meno tempo alla pulizia. Purtroppo i modelli classici necessitano ancora di manutenzione, con il contenitore della polvere svuotato (molto regolarmente). Grazie alla sua stazione di svuotamento automatico, Dream Z10 Pro svuota da solo la sua spazzatura, dopo ogni pulizia. Pertanto, è un enorme risparmio di tempo per gli utenti, che devono svuotare questo contenitore principale solo una volta ogni due mesi. Magia.

Inoltre, hai la possibilità di conservare la polvere direttamente nell’apposito raccoglitore o… in un sacco da 4 litri. Perfetto se soffri di allergie e non vuoi affrontare la polvere.

L’intelligenza al centro dell’applicazione

Gli aspirapolvere Dreame utilizzano l’app Mi Home. Ti permette di controllare tutto sul robot del vuoto. In questo modo puoi controllare il tuo Dreame Z10 Pro da remoto, attivare le pulizie locali, scegliere l’alimentazione in base alle parti, ecc. Puoi anche controllare il tuo aspirapolvere con la voce, grazie alla compatibilità con Amazon Alexa.

L’app Dreame Z10 Pro permette di aggiungere la ciliegina sulla torta alla salvietta grazie a un vassoio dedicato. Se hai il parquet o le piastrelle, questo è un vero vantaggio. Il livello di autonomia è vasto, con una pulizia totale fino a 150 minuti. Abbastanza per pulire grandi (molto) case.

Piccolo prezzo per Dreame Z10 Pro

