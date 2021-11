Coin Master Free Spins 1 novembre 2021 – Breakflip

Il 1° novembre 2021, ci sono giri gratuiti su Coin Master. Trova tutti i link per ottenere i tuoi corsi giornalieri.

occupazione maestro di moneteOltre alle torri, è necessario disporre di monete per avanzare nel gioco e costruire villaggi. Ci sono diversi modi per ottenerlo, soprattutto durante il gioco, ma non solo!

Ogni giorno ti forniamo link ufficiali che permettono Ottieni giri gratuiti (chiamati giri o energia) e monete (monete). In questo articolo vi presentiamo Tutti i link Come mai lunedì 1 novembre 2021 !

Coin Master 1 novembre 2021, Giri e giri gratuiti

lunedì 1 novembre 2021

Fare clic sul pulsante “Raccogli” per accedere al collegamento

Avrai bisogno di questi link per recuperarli turni extra che ti permette di guadagnare monete utili da completare Elenco dei villaggi su Coin Master.

Le costellazioni saranno importanti anche per te in alcuni eventi come l’evento Vichingo. Gli eventi di successo ti garantiscono di raccogliere Carte Oro (raro) e comuni per incontrarvi mazzi di carte Guadagna così ricompense.

Non tutti i link possono essere utilizzati Solo una voltaE potresti non essere in grado di farlo Non aprirlo su Facebook. Ti consigliamo Aprilo direttamente sul tuo smartphone o tabletCon l’app Coin Master, per essere sicuro di non essere preoccupato.

Sentiti libero di consultare regolarmente il nostro sito per ulteriori trucchi e monete in offerta, ogni giorno ti verrà presentato l’articolo sui link di oggi!

