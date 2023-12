Presto di nuovo sulla Luna? Un lander giapponese è entrato nell'orbita della stella!

JAXA ha aggiunto: “La discesa verso la luna inizierà intorno alle 00:00, ora del Giappone, del 20 gennaio” e l’atterraggio sulla superficie lunare è previsto per circa 20 minuti.

Il razzo giapponese che trasporta il piccolo modulo lunare SLIM, soprannominato “Moon Sniper”, è stato lanciato a settembre dall'arcipelago sotto gli occhi di oltre 35.000 persone su YouTube.

Il ritorno dell’uomo sulla Luna non è previsto per domani

JAXA ha commentato all'inizio del mese che se il modulo riuscisse nella sua missione grazie alla tecnologia di atterraggio lunare ad alta precisione, ad una distanza massima di 100 metri dal suo obiettivo rispetto a diversi chilometri normalmente, sarà un risultato “senza precedenti”.

“I risultati dovrebbero essere utilizzati nei programmi internazionali di esplorazione spaziale attualmente in fase di studio”, ha aggiunto.

Kyodo ha riferito domenica che un astronauta giapponese potrebbe mettere piede sulla luna per la prima volta in assoluto, non prima del 2025, come parte delle missioni Artemis con equipaggio degli Stati Uniti.

Lo scorso agosto l’India è riuscita a far atterrare la sua prima navicella spaziale sulla Luna. Prima di allora, solo gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Cina avevano raggiunto un simile risultato.