“Metastasi ai linfonodi, ai polmoni e alle ossa”: nella recidiva del cancro, Mademoiselle si confida con Luna durante la grande serata televisiva

Miss Luna ha combattuto contro il cancro al seno per un anno e mezzo. Mentre stava meglio, ha recentemente appreso che la malattia era tornata. “A dicembre ho ricevuto la cattiva notizia. Non avevo ancora finito con il mio primo cancro, chiamiamolo così. I trattamenti stavano finendo e mi è stato detto che le metastasi si erano metastatizzate ai linfonodi e ai polmoni.

Recentemente, ho anche appreso che le metastasi si sono diffuse altrove: Sfortunatamente, ci sono anche alcune ossa. Ma per fortuna ci sono anche buone notizie: “I trattamenti da gennaio stanno funzionando. Il mio medico è fiducioso, anch’io. Sto continuando la chemioterapia e sto ancora lottando. E sto ancora facendo di tutto per essere qui in buona forma con tutti”.ha confidato durante la grande serata di chiusura di Télévie.

Fin da piccola è stata appassionata di equitazione. Il suo sogno era possedere un cavallo e darle salute, oggi ha deciso di realizzare tutti i suoi sogni e vivere la sua vita al massimo. È anche ben circondata da amici che la sostengono. “Mai, mai mi arrenderò. Grazie a tutti. Ringrazio davvero tutti quelli che ho avuto l’opportunità di essere circondato, e solo per questo, non ho il diritto di rinunciare.”