Questo pesce preistorico può respirare acqua e aria!

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Intervista: Come si formano i fossili di dinosauro? I fossili sono gli unici resti di dinosauro sopravvissuti fino ai nostri giorni. che…

L'Australia è famosa per la sua ricchezza di fossili, in particolare di pesci tetrapodi risalenti al periodo devoniano. Questi pesci si distinguono per la particolarità di avere pinne pettorali e pelviche, disposte come i membri degli odierni tetrapodi (vertebrati con quattro arti), di cui sono discendenti. Tuttavia, ScaviScavi Finora ho scoperto che era lungi dall'essere completo.

Un pesce con un doppio sistema di respirazione

Tuttavia, la scoperta di nuovi esemplari nell’Australia centrale potrebbe fornire una migliore comprensione di come vivevano questi predatori devoniani. Risalenti a 380 milioni di anni fa, gli scavi sono quasi completi, con elementi archeologici molto ben conservati. CranioCranio. Questa scoperta ha permesso di conoscere cose nuove ClassificareClassificare Pesci a quattro zampe, da cui prendono il nome Harajicadectes zhumini.

Questo pesce è lungo circa quaranta centimetri e possiede squame ossee che hanno sicuramente lo scopo di proteggerlo da altri predatori. Ma sono state alcune aperture nella parte superiore del cranio ad attirare particolarmente l'attenzione degli scienziati. Perché oltre alle branchie che gli permettono di respirare sott'acqua, come i pesci attuali, Harajicadectes zhumini Aveva anche grandi fori in testa. I ricercatori ritengono che fossero destinati alla respirazioneariaaria libero.

Adattamento a livelli di ossigeno molto bassi

Questo tipo di doppio sistema respiratorio è già stato individuato in altri pesci tetrapodi fossili del periodo devoniano, sebbene non appartengano allo stesso ramo evolutivo. Questa evoluzione convergente di molte specie suggerisce forti vincoli ambientali che portano a una risposta adattativa sincronizzata.

Sembra infatti che nel Devoniano medio il livello di ossigeno nell'atmosfera fosse relativamente basso. Lo sviluppo di un doppio sistema respiratorio ha quindi dato un vantaggio a questi pesci, consentendo loro di assorbire una maggiore quantità di ossigeno rispetto alla semplice respirazione branchiale. Questi risultati sono stati pubblicati Nella rivista Giornale di paleontologia dei vertebrati.