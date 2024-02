Che cos'è l'assicurazione reciproca per la salute mentale degli adolescenti?

La salute mentale degli adolescenti è una preoccupazione crescente per molti genitori. Lungi dall'essere una semplice “crisi adolescenziale”, gli ultimi sondaggi avvertono che uno su due soffre di sintomi di ansia o depressione. Se si rivela necessario il consulto di uno specialista, un’adeguata copertura sanitaria consentirà di essere meglio risarciti. Impara come scegliere abbonato Più adatto per mantenere la salute mentale dei tuoi adolescenti.

Pericolo per la salute mentale degli adolescenti!

Lo rivela uno studio condotto da Ipsos e pubblicato alla fine dello scorso gennaio 49% della fascia di età 11-15 anni Gli intervistati dicono di soffrire di Disturbi d'ansia. 13% Di loro si sviluppano anche Pensieri suicidi. Questo fenomeno riguarda tanto le ragazze quanto i ragazzi, ma colpisce maggiormente i bambini provenienti da famiglie a basso o medio reddito. Questo fenomeno tende a diminuire una volta raggiunta la scuola superiore.

Questi risultati illustrano una tendenza di fondo pluridecennale, esacerbata dalle conseguenze della pandemia. Stare alzati fino a tarda notte avrà un impatto anche sulla salute mentale degli adolescenti. Il 50% di loro soffre di una mancanza di sonno pari a una notte a settimana. per colpa di ? La maggior parte del tempo che passiamo davanti agli schermi e agli smartphone è il risultato della dipendenza dai social network.

IL E altri motivi che portano al loro disagio psicologico Punto Pressione accademicaIL molestieE anche il cyberbullismo e le preoccupazioni sull’immagine corporeaPreoccuparsi per lo stato del mondo E per Conseguenze del cambiamento climatico.

Salute mentale degli adolescenti: quale mutua assicurazione scegliere?

Nella società odierna, gli adolescenti affrontano una moltitudine di stress e sfide che possono avere un impatto negativo Un impatto significativo sul loro stato psicologico. È essenziale che i genitori possano accedervi Copertura sanitaria adeguata Per sostenere i propri figli in questi tempi difficili.

Scelta dell'assicurazione mutua adeguata per il giovane Permette di usufruire di a Migliore compensazione per i servizi di salute mentale Necessario come:

Consultazioni con uno psicologo (Il mio sistema di supporto psicologico) o A psicologo ;

(Il mio sistema di supporto psicologico) o A ; Trattamenti individuali o familiari ;

; Gestione dello stress e programmi di salute mentale.

Il mio supporto psicologico È un sistema aperto a tutti, soprattutto agli adolescenti. Ti permette di beneficiare, a seconda delle tue esigenze, fino a 8 sedute gratuite con uno psichiatra convenzionato con l'assicurazione sanitaria. Paghi direttamente anche lo psichiatra 40 euro per il primo piattoe basato su 30 euro per quanto segue. Sei compensato da Previdenza sociale (60%) E attraverso il tuo Assicurazione sanitaria complementare (40%).

Giovani aventi diritto o mutualità?

Fino a 16 anniI bambini ne traggono beneficio Stato di beneficiario I loro genitori sono assicurati con le stesse garanzie. Tra i 16 ed i 20 anni, il legame con l'assicurazione reciproca tra genitori dipende da determinate condizioni (ad esempio lo status di studente). Ma l'iscrizione ad a Sanità complementare “soprattutto per i giovani” Potrebbe essere più utile.

Quando si sceglie una compagnia di mutua assicurazione, Identificare esigenze specifiche Dal tuo adolescente e Esaminare le garanzie e le opzioni copertina. Alcuni contratti offrono:

Gestione ottimale dei farmaci prescritti e dei trattamenti specialistici ;

; Programmi benessere pensati appositamente per gli adolescenti ;

; Garanzie di supporto multipiattaforma Consenti l'accesso a Servizi di consulenza psicologica a distanza O da conversazione Sulla salute;

Consenti l'accesso a O da Sulla salute; Pacchetti che coprono in tutto o in parte i costi di una visita o di un teleconsulto con uno psichiatra.

Sebbene la salute mentale di tuo figlio sia una priorità per te, dovresti considerare quanto segue: Costi associati alle garanzie incrociate. Alcune opzioni potrebbero aumentare il prezzo totale. Confronta premi mensili e franchigie Trovare un contratto che offra un buon equilibrio tra qualità della copertura e accesso al finanziamento. La nostra simulazione Preventivo sanitario reciproco Rende questo processo più semplice per te !