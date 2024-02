Ecco le verdure surgelate che potete mangiare senza temere per la vostra salute, anzi

Come i prodotti industriali, anche gli alimenti vengono spesso congelati Criticato per le sue qualità nutrizionali Anche se non sono necessariamente pieni di zuccheri, sali e nemmeno conservanti. Ha detto il gastroenterologo Dr. William Berrybee rivista GraziaIn un video postato su TikTok ne ha svelato la presenzaVerdure dalle molteplici virtù. Anche se congelate, queste piccole verdure saranno comunque molto benefiche per la salute, sotto molteplici aspetti. Le piccole verdure verdi in questione lo sono infatti Molto ricco di vitamine e minerali Che è essenziale per migliorare la salute intestinale. È anche ricco di fibre prebiotiche, essenziali per nutrire i batteri buoni nell’intestino.

Le verdure verdi in questione sono buone piselli. Anche congelati, i piselli lo sono Buono per la flora intestinale Grazie alle fibre prebiotiche. Questa però non è l’unica virtù dei piselli. Secondo il gastroenterologo William Berribe, la fibra di questo piccolo ortaggio dà Sentirsi pieno. Pertanto, sono soluzioni contro l'appetito. Secondo lo specialista, i piselli hanno poche calorie. Per 100 grammi di piselli Hai solo 71 calorie. Ciò suggerisce che mangiare piselli non favorisce l’aumento di peso. Secondo Berribe, vengono offerte anche queste verdure Basso indice glicemico.

Verdure di alta qualità: Piselli, una buona fonte di proteine

Impostato Basso indice glicemico Ciò significa che consumare queste verdure, anche congelate, non provoca Nessun livello di zucchero nel sangue alto Durante il giorno. Se cerchi una buona fonte di proteine ​​vegetali, sappi che ne troverai una grande quantità nei piselli. Per 100 grammi di piselli Conta 5,8 grammi di proteine. Rispetto ad altre verdure come carote, porri o anche patate, i piselli sono molto ricchi di proteine. E in più ci sono anche queste piccole verdure verdi Ottima fonte di vitamina C. Pertanto, mangiando regolarmente piselli, puoi immagazzinare energia e rafforzare il tuo sistema immunitario.