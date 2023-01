Il rischio di deviare le armi inviate in Ucraina è ridotto al minimo

La ricercatrice di Grip Maria Camilo ritiene che l’Unione europea ei suoi Stati membri siano stati lenti a mettere in atto meccanismi per monitorare ciò che sta accadendo con le armi affidate all’esercito di Kiev. E le iniziative prese, secondo lei, sono insufficienti.

Di Frédéric Delber



16/01/2023



cI ministri della difesa alleati si incontreranno di nuovo, venerdì, nella base americana di Ramstein, in Germania, per decidere sull’invio di armi e munizioni in Ucraina. Un’arma più pesante questa volta, come suggerito dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, perché “la guerra è in una fase cruciale ed è importante che forniamo all’Ucraina le armi di cui ha bisogno per vincere”, ha aggiunto. Regno Unito e Polonia parlano di inviare i primi carri armati europei, in particolare il Challenger 2. La reazione del Cremlino è stata rapida. Promette di bruciarli. Semplicemente.



