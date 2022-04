Les deux premiers Max Payne vont avoir droit à des remakes

Lo studio Remedy si carica di produrre i due remake.

I creatori di Max Payne sono stati presentati da RockStar Games per lo sviluppo di remake di due primi episodi della propria serie, ecc.

Lo studio finlandese dispone dei diritti del franchising à l’editore. RockStar Games è un gioco da ragazzi per lo sviluppo della serie di années plus tard. Le titre avait récolté de bonnes notes dans la presse, sans toutefois atteindre le niveau d’excellence des deux premiers épisodes.

Depuis, Remedy a multiplié les collaborations e développé de nombreuses autres licenze come Alan Wake, Control o encore Quantum Break.

Cette nouvelle collaboration – complètement inattendue – entre les deux studios, permettra de ramener sous le feu des projecteurs l’une des licenses les plus populaires du catalog de RockStar.

“Nous étions très excités quand nos amis de rescue nous on approchés avec cette idee de proponer un remake des deux premiers Max Payne” spiega il fondatore di Rockstar, Sam Houser. “Nous sommes de très gros fans du travail de Remedy.”

Selon l’éditeur, les deux remakes annonces seront des projets ambieux, bien plus vraisemblablement que les récents remakes des premiers episodi de la série des GTA en 3D. Remedy entend repartir d’une feuille blanche, utiliser un nouveau moteur graphique, mais aussi, et surtout, développer les deux titres Exclusivement pour les plates-forms next-gen. I remake di Max Payne 1 e 2 sono stati creati per PS5, Xbox Series e PC.

Selon Remedy, le projet n’en est encore qu’à son stade de concettualization. Lo studio n’a actuellement rien à montrer à son sujet et les titres pourraient ne pas sortir avant des années.

