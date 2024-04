Questo medico dice che questi cibi in scatola sono più sani di quelli freschi

Nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata è fondamentale mangiare frutta e verdura ogni giorno. Tuttavia, i prodotti freschi non sono sempre la soluzione migliore per raggiungere questo obiettivo. Frutta e verdura in scatola Oppure surgelato può mantenere meglio le sue qualità nutrizionali e quindi fare bene alla salute. Un medico ne consiglia quattro che vi presentiamo.

La lattina, apprezzata per la sua capacità di conservare gli alimenti senza bisogno di additivi, è diventata negli anni un oggetto di culto Essenziale nelle nostre cucine. Offre il vantaggio di permetterci di ottenere prodotti fuori stagione e di conservarli per lunghi periodi. Contrariamente a quanto si crede, alcuni cibi in scatola permettono di sfruttare meglio le proprietà di frutta e verdura.

Un medico esalta i vantaggi dei cibi in scatola

AFrutta e verdura Quelli disponibili nei supermercati tendono ad essere meno ricchi di micronutrienti, come vitamine, Minerali e antiossidanti, dalle loro nuove controparti di cortocircuito. Ciò è spesso dovuto alla raccolta prima della completa maturazione, ai lunghi tempi di trasporto e ai metodi di confezionamento non sempre ideali.

Ma per chi vive in città e non può visitare regolarmente i mercati, il supermercato diventa spesso la principale fonte di frutta e verdura. Tuttavia, la mancanza di accesso diretto alla frutta fresca non significa necessariamente che dovremmo privarcene Benefici di frutta e verdura. Secondo il dottor Karan Raj, un chirurgo britannico, alcuni di essi potrebbero essere più benefici per la salute se consumati in scatola o congelati.

Alimenti che è meglio conservare in scatola

Nella rivista TopsantiSpiega il dottor Karan Raj pomodori Quello in scatola sarà più ricco di licopene, i cui effetti antiossidanti e antinfiammatori sono lodati da tutti gli esperti di nutrizione. Inoltre, i pomodori in scatola contengono più calcio e ferro rispetto ai pomodori freschi. Si ritiene che questo aumento di nutrienti sia dovuto alla cottura, che migliora la biodisponibilità di questi elementi.

Un altro alimento che dovrebbe essere consumato in scatola, secondo il medico britannico, sono gli spinaci. Quelli congelati contengono meno ossalati, che sono composti che possono prevenirli Assorbimento del ferro Dall'organismo. Pertanto, il consumo di spinaci surgelati può migliorare meglio altri nutrienti come la vitamina E.

Bacche e piselli

Frutti di bosco I mirtilli congelati possono anche essere più benefici per la salute rispetto ai mirtilli freschi. Karan Raj sottolinea che i mirtilli sono frutti delicati che iniziano a perdere alcuni nutrienti, tra cui la vitamina C e i polifenoli, subito dopo la raccolta. Il congelamento aiuterà a rallentare questo deterioramento.

piselli È ricco di carboidrati, il che lo rende una fonte di energia più importante rispetto alla maggior parte delle altre verdure. Fornisce inoltre proteine ​​vegetali di buona qualità. È anche ricco di vitamine del gruppo B e ne contiene modeste quantità Vitamina C ed E. Secondo il medico, i piselli in scatola contengono concentrazioni più elevate di queste vitamine.