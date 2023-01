Due centri sanitari sospettati di frode

Francia 3

I centri sanitari di Blanc-Mesnil, a Seine-Saint-Denis e Trabes, negli Yvelines, sono sospettati di aver frodato l’assicurazione sanitaria prescrivendo cure non necessarie.

Meno di un anno fa, un centro sanitario a Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) ha chiuso lunedì 23 gennaio. È accusato di pratiche fraudolente dall’assicurazione sanitaria. “Ti fanno spendere tutto, anche quello che non ti serve”.dice un ex paziente. Un altro dice che il centro stava eseguendo test COVID per tutti i pazienti. Una lettera dei pazienti, ai quali erano stati prescritti molti esami, allertò i funzionari eletti.

Le perdite sono stimate in 1,5 milioni di euro

“Fai attenzione a tutti questi serbatoi che finalmente si stanno aprendo e prosperano sulla desertificazione medica”.afferma Thierry Mignen, senatore di Seine-Saint-Denis, ex sindaco di Blanc-Mesnil. Le indagini dell’assicurazione sanitaria hanno confermato la fatturazione falsa in due centri. Un altro centro a Trabes (Yvelines) è rimasto chiuso lunedì. L’ammontare del danno è stimato in circa 1,5 milioni di euro per l’assicurazione sanitaria. I due centri Era confusa.