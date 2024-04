Trovo i commenti in questo video tanto pedanti quanto stupidi.

Sostituisci la conquista dello spazio andando oltreoceano alla scoperta del nuovo mondo.

Sostituisci i razzi di oggi con Santa Maria, Pinta e La Niña, e avrai le tre navi di Cristoforo Colombo che salpano per navigare e navigare dove non ce n'erano.

Lo spazio non è un vuoto, dice Aurelien Barao. La via di fuga più vicina è la Luna, che è tutt’altro che priva di risorse, minerali e scoperte necessariamente ancora sconosciute.

Ma lo spazio non è limitato solo a Marte, alla Luna o al nostro sistema solare.

E nello spazio diretto, i nostri satelliti misurano le concentrazioni di anidride carbonica in modo che Barao e i suoi compagni Verdi Khmer possano dirci con la sicurezza dei credenti che moriremo tutti.

Questi sono satelliti per comunicazioni, satelliti meteorologici o telescopi.

Gli esseri umani osservano le stelle fin dalla notte dei tempi.

L'uomo ha desiderato volare fin dalla notte dei tempi e noi abbiamo conquistato i cieli.

Siamo all'inizio della nostra conquista dello spazio, un'esperienza dalla quale non rifuggiremo ed è salutare.

La necessità di scoprire nuovi orizzonti è fondamentale per l’umanità.

Il problema per tutti i credenti verdi è che il loro intero sistema totalitario si basa sull’idea di un mondo finito.

Il mondo è finito.

Da un vaso chiuso.

Apri il cielo e cambi la premessa. Questo è ciò che riguarda i sogni di Elon Musk.

Il mondo è vasto e la nostra creatività è infinita anche in un mondo limitato. La nostra immaginazione è illimitata, anche in un mondo limitato.

E le nostre risorse sono molto più grandi (se ricicliamo ed economizziamo nei nostri usi) di quanto i Khmer Khmer potrebbero mai immaginare.

Provate a pensare cosa avrebbe pensato o provato un contadino spagnolo nel 1492, che aveva fame e lottava per sopravvivere quando gli avessimo detto che stavamo spendendo grandi risorse per salpare senza nulla… La pensava esattamente come Barão.

Poi è diventato chiaro che l'impronta di carbonio di un razzo lanciato nello spazio è enorme, e per questo veniamo considerati degli idioti. Non saremo in grado di risparmiare nulla facendo pipì in bagno o riempiendo il nostro contenitore del compost per nutrire i topi di Washington.

Infine, se i razzi hanno una forma fallica, ciò ha più a che fare con limitazioni tecniche che con il desiderio di erezione spaziale…

Carlo Sanat

