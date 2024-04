Potresti avere microplastiche nel cervello e gli scienziati stanno lanciando l’allarme

questo è spaventoso. Lo dice un nuovo studio pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives e riportato dal sito New York PostPiccoli pezzi di plastica potrebbero nascondersi nel nostro cervello. Un’osservazione preoccupante che dovrebbe allertare le autorità sanitarie. Come sottolineano i ricercatori dell’Università del New Mexico, le microplastiche sono ovunque. Dall'acqua al cibo fino all'aria che respiriamo, rappresentano una vera minaccia per il nostro organismo.

Concretamente, consumiamo in media cinque grammi a settimana, ovvero più o meno il peso di una carta di credito. I ricercatori hanno notato che si sposta dal nostro intestino ad altre parti del corpo, come i reni, il fegato e il cervello. È un fenomeno che può avere effetti dannosi a lungo termine.

Per arrivare a questa conclusione, il professor Eliseo Castillo e il suo team di ricercatori hanno trascorso quattro settimane dando ai topi acqua potabile che conteneva la quantità di microplastiche che gli esseri umani ingeriscono ogni settimana. I risultati: dopo solo poche settimane, i topi mostravano già segni di cambiamenti fisici, un’osservazione che solleva interrogativi. “Questi topi sono stati esposti ormai a quattro settimane, pensate a cosa significa per noi esseri umani che siamo stati esposti a questo da quando siamo nati.” Durante la sua partecipazione, ha annunciato le conseguenze dirette di questa esposizione.

Cambiare le cellule immunitarie

Come ha spiegato, le microplastiche indeboliscono le cellule immunitarie chiamate macrofagi, che sono responsabili della protezione del corpo da particelle estranee, portando all’infiammazione nel corpo. Questo è un fenomeno che, a suo avviso, può portare ad un'esacerbazione della malattia di base.

Ora Eliseo Castillo e il suo team vogliono comprendere l’impatto della dieta sul modo in cui il corpo assorbe le microplastiche. “Quindi quello che faremo è dare a questi animali da laboratorio una dieta ricca di colesterolo, una dieta ricca di grassi o una dieta ricca di fibre, e saranno o meno esposti alle microplastiche. L’obiettivo è cercare di capire se la dieta influenza l’assorbimento delle microplastiche nel corpo.Lei spiegò.