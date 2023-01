L’intelligenza artificiale (AI) sostituisce i dipendenti di un grande marchio (foto)

La nuova Intelligenza Artificiale (AI) non è mai stata così sorprendente. Tuttavia, questo non è solo positivo perché alcuni posti di lavoro saranno minacciati.

L’intelligenza artificiale è attualmente un argomento di discussione nel settore pubblico. In effetti, alcuni posti di lavoro sono minacciati. Ad esempio, alla fine del 2022, ChatGPT ha reso entusiasmante l’accesso alla corte dell’intelligenza artificiale (AI). Il risultato è sorprendente perché può, in particolare, sostituire il lavoro dei giornalisti scrivendo articoli dalla A alla Z e questo, in pochi secondi.







I posti di lavoro sono a rischio

Recentemente, una grande campagna pubblicitaria è stata creata da IA ​​e quindi ha sostituito diversi dipendenti. La nuova campagna di Martini, infatti, è stata realizzata da IA, lasciando quindi da parte art director, grafici, fotografi e altri decoratori. Come rivelato Sito Jvtech

: “La campagna pubblicitaria chiamata Unbottling Martini (traducibile approssimativamente come ‘Débouteillage de Martini’) è composta da 9 immagini generate da Midjourney”, un programma di intelligenza artificiale.

Ph.D. Cattura Twitter

Tuttavia, il sito aggiunge che la campagna è stata progettata da grafici e art director, ma che la creazione delle nove immagini avrebbe richiesto più tempo se non fossero state generate dall’intelligenza artificiale.

Abbiamo fatto la prova!

E abbiamo fatto il test! Quando è stata chiesta da ChatGPT un’idea per una campagna di branding, la risposta è stata: “Ad esempio, una campagna potrebbe mettere in evidenza gli ingredienti premium usati per fare il gin, o diversi modi di servire e mescolare i martini per creare deliziosi cocktail. Potrebbe anche evidenziare un elegante e raffinato immagine del marchio.” Associato a Martini”.

