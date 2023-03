L’E3, la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi, è stata ufficialmente cancellata – Business AM

 Per Jennifer Mertens  pubblicato in Venerdì 31 marzo 2023 A 11:19 •  3 lettura accurata

Il proliferare di annunci di non partecipazione da parte dei big del settore videoludico faceva presagire qualcosa.

Notizia: L’edizione 2023 dell’E3 non avrà luogoné nella versione fisica né in quella immateriale.

Tuttavia, quest’anno ha segnato il ritorno dello spettacolo Face to Face, dopo l’annullamento di un’edizione e l’organizzazione di un’altra solo online, a causa del Corona virus.

i dettagli : L’assenza di giganti del settore è stata migliore dell’E3.

Se Sony è già assente da diversi anni – preferendo mettere in scena un proprio evento in solitaria, in vista dell’E3 – l’annuncio dell’assenza di Microsoft e Nintendo ha sicuramente smorzato i piani dell’ESA, l’organizzazione dietro al salotto.

Ma il recente annuncio di Ubisoft, l’unica “grande carta” dello show, di saltare l’evento ha indubbiamente inferto un colpo fatale.

Ma anche altri fattori e profondi cambiamenti nell’industria dei videogiochi sembrano aver giocato un ruolo nella cancellazione dell’E3, come spiegato da Stanley Pierre-Louis, capo dell’Agenzia spaziale europea:

“In primo luogo, molte aziende stanno segnalando che il programma di sviluppo del gioco è cambiato dall’inizio della pandemia di COVID. In secondo luogo, i venti contrari economici hanno indotto molte aziende a rivalutare il modo in cui investono in importanti eventi di marketing. E in terzo luogo, le aziende stanno iniziando a sperimentare con la ricerca del giusto equilibrio tra eventi e opportunità di marketing fisico e digitale. »

Per il blog: Per ora non sappiamo ancora se l’E3 sia finalmente sepolto o se potrebbe tornare nel 2024. Ma l’evoluzione del settore, così come la smaterializzazione degli eventi collegati, segna la fine di un’era.