Scrivere sull’iPad: quale pennino per l’iPad?

Quale penna scegli? una mela Confermare Che la risposta sia interamente determinata dal tuo iPad: la matita di prima generazione dovrebbe essere utilizzata su modelli precedenti con porte Lightning, la matita di seconda generazione dovrebbe essere utilizzata su modelli più recenti con porte USB-C, tutto qui e nient’altro … tranne Con la decima iPad di generazione. Apple non dice tutto e nulla dice che dovresti usare una matita.

La matita 2 per i modelli con porta USB-C …

Hai un iPad Pro da 12,9 pollici di terza generazione o successivo, un iPad Pro da 11 pollici, un iPad Air di quarta o quinta generazione o un iPad mini 6? Anche se la Apple Pencil di seconda generazione si adatterà normalmente Il suo prezzo relativamente alto è di 149 euro. Progettate appositamente per questa penna, queste tavolette si aggrappano grazie ai magneti e si ricaricano per induzione sul bordo piatto.

Apple Pencil 2. Immagine Mela.

La matita 2 è sensibile alla pressione (per modificare lo spessore della linea) e all’inclinazione (per ombreggiare), ma anche al tatto. È possibile fare doppio clic sulla parte piatta della penna per passare dallo strumento attivo alla gomma, passare da uno strumento all’altro, aprire le impostazioni dello strumento attivo o visualizzare la tavolozza dei colori.