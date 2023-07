Strumento per il monitoraggio delle segnalazioni di punture di zecche – Salute

L’Istituto Nazionale di Ricerca per l’Agricoltura, l’Alimentazione e l’Ambiente (Inrae) ha lanciato CiTIQUE-Tracker. Questo strumento online gratuito ti consente di visualizzare i rapporti sui morsi di zecca in Francia per proteggerti dai morsi di zecca.

Una zecca è un minuscolo acaro che ha solo bisogno di sangue per crescere. Questo parassita si ancora nella pelle della sua preda animale (Roditori, uccelli, cavalli…). Probabilmente non è pericoloso per l’uomo. Può però morderlo e, se infetto, trasmettergli, in particolare, le cosiddette malattie trasmesse da vettori come la malattia di Lyme o l’anaplasma*.

« Non tutte le zecche sono infette. Quando lo sono, non significa che contaminano sistematicamente l’ospite umano. Dipende da quanto tempo impiegano a nutrire il corpo e quindi dalla necessità di rimuoverli rapidamente “, afferma Jonas Durand, ricercatore dell’Unità di interazione tra alberi e microrganismi presso l’Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente (Inrae).

L’ente di ricerca lavora da anni sul parassita, di cui esistono una quarantina di specie in Francia. La specie Ixodes ricinus, precedentemente chiamata “zecca di pecora”. Da giugno 2023 è stato lanciato Inrae Tracker CiTIQUEStrumento online facile da usare e gratuito. Permette di Identifica le aree in cui i rapporti sui morsi sono importantiPer scoprire dove e quando sono stati segnalati i morsi per proteggersi da essi.

Spuntare l’evoluzione per regione e mese

Il sito Web CiTIQUE-Tracker è aperto a tutti, dai ricercatori alle associazioni e al pubblico in generale. I dati alimentati vengono aggiornati ogni mese. Provengono dal programma di ricerca partecipata CiTIQUE, lanciato nel 2017, e dall’app Rapporto al dettaglio a cui è allegato. I dati di questi dispositivi sono stati finora limitati ai ricercatori Inrae e ai loro partner. Le informazioni venivano comunicate in modo intermittente alle persone.

CiTIQUE-Tracker consente un’estensione di Tieni traccia dello sviluppo del tick per regione e per mese. Il dispositivo mostra significative variazioni regionali e temporali all’interno dello stesso anno o tra anni diversi. Vedi quello per esempio Nel 2022 sono stati segnalati meno morsi rispetto al 2021. “È stata un’annata molto secca, e quindi meno favorevole per la presenza di lepidotteri che prediligono il caldo e l’umidità”, continua Jonas Durand.

Da maggio a giugno 2023, sono stati segnalati 5.044 morsi di zecca in tutta la Francia, di cui 574 a Grand-Est e 78 in Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 4.436 di questi morsi hanno colpito l’uomo, principalmente nei boschi (41%) e in ambienti familiari (38%) come i giardini privati. “Difficilmente troviamo le zecche Ixodes ricinus ai margini del Mar Mediterraneo dove è secco”, continua il ricercatore Inrae.

Sono stati condotti vari studi per comprendere meglio le zecche

Le zecche amano gli ambienti vegetali e forestali. In alcuni luoghi, il picco di attività è stato calcolato da 200 a 300 sogni per 100 metri quadrati. “In altri casi, sono solo una decina. La rara presenza di zecche in un’area potenzialmente a rischio non significa che non ci si debba proteggere. In altre parole, Qualsiasi uscita in un ambiente in cui dovrebbero riprodursi dovrebbe essere accompagnata da precauzioni.

“I luoghi in cui le segnalazioni di morsi sono importanti sono quelli in cui gli esseri umani sono principalmente esposti, quindi abbiamo meno reazioni alla presenza di zecche in luoghi meno frequenti”. Tuttavia, questi dati si sovrappongono alla mappa dei preferiti compilata da Isabelle Lippert, una ricercatrice di Inrae, e dai suoi collaboratori. Quest’ultimo ha utilizzato diversi criteri (altitudine, clima, numero di animali, ecc.) basati sui pareri degli esperti che lavorano sulle zecche e sulla loro presenza. “Sono stato quindi in grado di identificare le aree geografiche di habitat adatte alle zecche Ixodes ricinus”.

Il cambiamento climatico altera l’evoluzione e la diffusione delle zecche, e quindi la diffusione delle malattie che possono causare. Nel 2018, Inrae ha lanciato Climatick, un programma per prevedere e adattarsi alla minaccia di questi parassiti, con diversi partner scientifici. ” Ogni mese per nove anni, sette osservatori in tutta la Francia hanno raccolto individui di Ixodes ricinus La loro attività viene analizzata tenendo conto delle variabili meteorologiche, delle popolazioni ospiti e della distribuzione forestale in relazione ai cambiamenti climatici.

Alcuni consigli per proteggersi dalle zecche Consigliato mentre si cammina Prendere sentieri ben battuti senza vegetazione fitta e alta (pennello, felce, ecc.). Non sederti o sdraiarti direttamente per terra ma usa a questo scopo, o per i picnic, un panno largo e leggero. Se è buio, le zecche non verranno individuate.

(pennello, felce, ecc.). Non sederti o sdraiarti direttamente per terra ma usa a questo scopo, o per i picnic, un panno largo e leggero. Se è buio, le zecche non verranno individuate. È preferibile indossare abiti di colore chiaro con maniche e gambe lunghe Così sono le scarpe chiuse. I calzini dovrebbero essere tirati sopra le caviglie. È meglio indossare un cappello per proteggere il cuoio capelluto.

Così sono le scarpe chiuse. I calzini dovrebbero essere tirati sopra le caviglie. È meglio indossare un cappello per proteggere il cuoio capelluto. Repellente per insetti a base di DEET o IR3535 durante il volo. Lo trovi in ​​farmacia sotto forma di spray.

o IR3535 durante il volo. Lo trovi in ​​farmacia sotto forma di spray. Una volta tornato, dovresti perdere il suo corpo Soprattutto le aree in cui tendono a trovarsi le zecche: ascelle, parte posteriore delle ginocchia, orecchie, pieghe della pelle, ecc.

Soprattutto le aree in cui tendono a trovarsi le zecche: ascelle, parte posteriore delle ginocchia, orecchie, pieghe della pelle, ecc. Dovrebbe spuntare Rimuoviti con un rimuovi zecche Trovato in farmacia. Questo deve essere fatto senza indugio.

Trovato in farmacia. Questo deve essere fatto senza indugio. in caso di puntura di zecca, Non è consigliabile assumere automaticamente gli antibiotici. È necessario monitorare nel mese successivo se appare una macchia rossa intorno al sito di puntura o se compaiono sintomi fuori dal comune (febbre, paralisi facciale, ecc.). In tal caso, dovresti consultare un medico. READ Les émotions avant les faits, lorsque vient le moment de sanzioniner des criminels

* Questa infezione è caratterizzata da febbre, brividi, dolori muscolari e mal di testa. Tra l’altro.