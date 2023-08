Infezioni da enterovirus nei neonati

Di fronte all’aumento senza precedenti delle infezioni da enterovirus nei neonatiLe autorità sanitarie raccomandano agli operatori sanitari di esercitare la vigilanza per prevenire gravi forme neurologiche, respiratorie, cardiache o digestive.

Impatto della pandemia di Covid-19 sui picchi epidemici di Enterovirus

Gli enterovirus che circolano in tutto il mondo si riferiscono a virus in grado di infettare il tratto gastrointestinale Si diffonde ad altre parti del corpo. Sebbene la maggior parte delle infezioni da enterovirus siano comuni (soprattutto nei bambini) e causino pochi o nessun sintomo, alcune possono causare gravi danni neurologici, respiratori, cardiaci o digestivi.

L’infezione da Enterovirus è generalmente osservata ogni anno nelle regioni temperate come la Francia. Gli enterovirus circolano in estate con un picco epidemico in giugno/luglio e in autunno. Questo senza contare la pandemia di Covid-19, che ha riordinato le carte per l’epidemiologia degli enterovirus. Le misure di barriera anti-COVID-19 hanno già ridotto la diffusione degli enterovirus tra il 2020 e il 2022. I livelli di infezione da enterovirus per questo periodo sono già molto inferiori ai picchi osservati tra il 2016 e il 2019. Di conseguenza, più bambini sono più suscettibili all’infezione da enterovirus. È anche interessante notare che la percentuale di infezioni neonatali è passata dal 12,8% delle infezioni da enterovirus nel periodo 2016-2021 al 25,7% nel 2022.

Tuttavia, dalla fine di giugno, la circolazione degli enterovirus sembra essere ripresa in larga misura, come testimoniato dalla ricomparsa dell’infezione. Inoltre, le autorità sanitarie temono che A “Il picco dell’estate nelle prossime settimane.” Quindi quest’estate sarà necessaria la vigilanza “Di fronte a qualsiasi escalation di infezioni da enterovirus e meningite virale, soprattutto nei bambini molto piccoli”.

Aumento senza precedenti di gravi infezioni neonatali e raccomandazioni

Le autorità avvertono anche di un insolito aumento di infezioni gravi associate a un nuovo tipo di echovirus-11 nei neonati. Questa nuova variante è stata scoperta nel giugno 2022 e non è stata identificata in passato. È responsabile di nove infezioni di neonati di età inferiore a 7 giorni tra luglio 2022 e marzo 2023, avendo purtroppo causato 7 decessi.

Se questa infezione è preoccupante, è perché può portare a un rapido e improvviso deterioramento delle condizioni del bambino con gravi complicazioni. (insufficienza epatica o multiviscerale) e porta alla morte in un gran numero di casi. Un nuovo caso, identificato all’inizio di luglio in Francia, indica che questo echovirus-11 circola ancora attivamente nel nostro territorio e richiede un ulteriore monitoraggio durante l’estate.

Si raccomanda pertanto agli operatori sanitari di:

Per mostrare una vigilanza speciale di fronte a quadri clinici gravi o qualsiasi grave infezione nel neonato. L’infezione da Enterovirus deve essere sospettata e studiata.

Prelevare campioni adatti alla ricerca del genoma dell’enterovirus (sangue, campioni nasofaringei, feci) di fronte a qualsiasi quadro clinico serio.

Sapere! Qualsiasi infezione neonatale o grave compromissione neurologica associata a infezione da enterovirus deve essere segnalata al National Enterovirus Reference Center. I campioni devono essere inviati per il test virologico completo.

Come promemoria, il trattamento dell’infezione da enterovirus è limitato al trattamento sintomatico. Pertanto, non è necessario ricorrere al trattamento antibiotico. Infine, il rafforzamento delle norme igieniche familiari e/o di gruppo rimane essenziale per arrestare la trasmissione dei virus, in particolare alle persone a rischio (persone immunocompromesse e donne in gravidanza).

Deborah L., Dottore in Farmacia

