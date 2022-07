Questo il reportage del programma “I super poteri del corpo umano” che ha sconvolto Adriana Karembeu (video).

« Questo spettacolo basato sulla mente mi ha devastato ‘, dicci subito Adriana KarembeuAlla domanda su come le riprese dell’episodio “I poteri paranormali del corpo umano” dedicato alle esperienze di pre-morte in Belgio, sono state da scoprire martedì 26 luglio in Francia II. Alcuni mesi fa, la facilitatrice e la sua compagna Michelle e così anche Cymes erano al CHU e all’Università di Liegi, dove non sono mai usciti illesi. ” Io, molto cartesiano, ho visto e sperimentato durante questo servizio fotografico cose che non so spiegare, ed è molto inquietante. »







E per aggiungere: Questo argomento mi interessa e mi affascina davvero, perché nasconde ancora molti misteri che gli scienziati non riescono a risolvere. Questa è una follia ! Soprattutto perché include molte persone. Sono sicuro che questo caso illuminerà molte persone, anche se ti viene detto che ci sono cose inspiegabili e allo stesso tempo molto reali.. »

Ritrovo a giugno al 61° Festival della Televisione di Monte Carlo, l’ospite ci dice anche che la morte (e soprattutto l’aldilà) non è qualcosa da temere a priori. ” Temo di non essere presente in tutte le fasi principali della vita di mia figlia, perché sono una madre anziana. A parte questo, la morte non è qualcosa che mi preoccupa affatto. D’altra parte, non ho mai pensato al fatto che potrebbe esserci una vita dopo la morte. Questo è confusionario! »

“I superpoteri del corpo umano”, martedì 26 luglio, 21:10, Francia 2