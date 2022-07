Ecco l’ultimo clip di Stromae “Mon Amour” in duetto con Camila Cabello (video)

Mercoledì, Stromae ha rivelato il suo nuovo clip “Mon amour”, in collaborazione con la cantante Camila Cabello. Si prendono gioco del mondo dei reality e si adattano ai suoi codici.

Screenshot dal video musicale “Mon Amour” di Stromae.







dall’editore

Pubblicato il 27/07/2022 alle 18:33 Tempo di lettura: 1 minuto



IlIl cantante belga Stromae presenta una riflessione sui reality nel suo nuovo clip, in un duetto con la superstar cubano-americana Camila Cabello. Il video musicale di “Mon Amour” è stato rilasciato questo mercoledì e mostra il mondo dei reality, che ora fa parte della scena audiovisiva mainstream.







Tutto il codice è lì: paesaggi da sogno, colori acidi, intervista in camera…

Il duo di registi Julien e Quentin ha scelto per questo filmato una semplice parodia del mondo dei reality, in cui il cantante appare in un gioco.Per vincere, bisogna pensare in modo strategico e giocare con il proprio fascino e la tentazione fino alla fine. I dieci candidati si lanciano nella battaglia per raggiungere il loro obiettivo, a costo dell’amicizia e per sedurre e ingannare i propri partner. C’è anche un telefono misterioso che a volte lancia sfide difficili. Solo il vincitore sopravvive all’eliminazione…