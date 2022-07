Non ha “fondi pensione”

Ha fatto un’incredibile fiducia sul suo reddito.

Dave ha espresso la sua sorprendente fiducia nel numero del 19 luglio 2022 di We Two. La traduttrice di “Fanina” tiene ancora concerti all’età di 78 anni Nonostante i suoi problemi di salute. Ha spiegato che si esibisce ancora sul palco non solo per scelta. Il cantante ha detto:

“A dire il vero, la maggior parte degli artisti non aveva stipendi fino agli anni 80. Non ho messo da parte i soldi per la pensione, quindi devo continuare a lavorare. […] Ho un’amica hostess la cui pensione è esattamente il doppio! “

Spiegazione sorprendente. In effetti, è difficile immaginare che la vita dell’artista possa essere accompagnata da problemi finanziari. Tuttavia, Dave è sempre felice di incontrare i suoi fan ai concerti. Se non smette di esibirsi sul palco, è anche perché lo adora.

“Nel mondo in cui viviamo, che ci dà tanti motivi per preoccuparci, ciò che ci rende felici sono gli archi dell’oblio… il palcoscenico ne fa parte. […] Quando fai un lavoro appassionato, è molto difficile smettere”.

Tuttavia, il cantante ha dovuto smettere di cantare per un po’. Infatti, Fu vittima di un grave incidente che ne risente ancora. Lui dice : “voglio piangere“Perché i pasti sono diventati una lotta per lui.

“Dal mio incidente, cucino per me e il mio compagno, ma non sento odore, non sento niente. […] Uno dei due centri nel mio cervello che controllano il mio senso del gusto e dell’olfatto era scomparso a causa dell’emorragia cerebrale. “

Fortunatamente, Dave può contare su chi gli è vicino per sostenerlo.