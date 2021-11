Chiarimento sull’omicidio di una bambina di 9 anni nel 1959 | vario

Per due settimane, migliaia di persone si sono mobilitate in quel momento per cercare di ritrovare la ragazza. Il 21 marzo il suo corpo è stato trovato nascosto sotto la boscaglia. L’autopsia ha rivelato che era stata violentata prima di essere uccisa. L’autore di questo orribile doppio crimine deve ancora essere identificato. Nessun sospetto è stato arrestato. Uno dei più antichi “casi freddi” nella storia del diritto americano.

John Ray Hof aveva 20 anni al momento dell’incidente. Non viveva lontano dalla casa della famiglia della vittima Candice. Due anni dopo l’omicidio, nel 1961, fu condannato a sei mesi di prigione per aver aggredito sessualmente una donna. La vittima era sopravvissuta all’attacco. Questa vicenda gli valse l’esclusione dall’esercito, che si unì al suo grado all’età di diciassette anni. Avrebbe continuato la sua vita come venditore porta a porta, prima di suicidarsi nel 1970 per un motivo sconosciuto.